Происшествия
Газета.RuBaza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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«Они хотели меня изнасиловать»: показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Европейско-Азиатские новости04:02
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Политика
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Политика
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Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
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Здоровье
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Общество
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Большинство жителей Западной Европы и США разочаровались в либерализме.
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
25 октября в воинской части 54160, расположенной в поселке Горный Читинского района, рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двоих офицеров, еще двое получили ранения.
Гаджеты
Xiaomi представила умные часы Mi Watch
Компания Xiaomi официально представила новые умные часы, получившие название Mi Watch. Стоимость устройства составила 185 долларов.
Гаджеты
На AliExpress стартует распродажа ILIFE
Происшествия
Самолет рейсом в Доминикану совершил экстренную посадку в Шереметьево
Пассажирский самолет Boeing 777 рейса «Москва - Пунта-Кана» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
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За последние шесть недель в Ливию приехали около 200 российских наемников, среди которых есть снайперы из ЧВК "Вагнер".
Авто
Тульский Haval Hover H5 может подвинуть «УАЗ Патриот»
Появилась информация о том, что на тульском заводе Haval готовится к запуску в производство рамный внедорожник Haval Hover H5, некогда созданный на основе Isuzu Axiom.
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
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Британский автопроизводитель Aston Martin выпустил первый в истории марки мотоцикл, который получил название AMB 001.
Происшествия
Суд заочно арестовал топ-менеджера ОДК, задержанного в Италии
Басманный суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александра Коршунова.
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Техасского университета изучили процесс взрыва и горения сверхновых звёзд путем проведения компьютерных и лабораторных испытаний.
Политика
Зеленский: покупку завода «Мотор Сич» со мной никто не обсуждал
Ранее News.ru со ссылкой на The Wall Street Journal писал, что основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс может приобрести украинского производителя авиационных двигателей «Мотор Сич».
Наука
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Генетическая мутация, которая приводит к редкому, но разрушительному синдрому, вызывающему слепоту была впервые обнаружена у обезьян.
Общество
Росстат назвал регионы с самыми высокими зарплатами учителей в России
В среднем российские учителя получают 40 тыс. руб. в месяц, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на отчет Росстата по итогам января—сентября 2019 года.
Шоу-бизнес
Джиган и Оксана Самойлова ждут четвертого ребенка
Джиган оповестил о пополнении, выложив в Instagram фотографию, на которой вся семья рэпера, в том числе беременная супруга, изображены на отдыхе.
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.