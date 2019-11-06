Происшествия

РБКРБКРядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В ходе инцидента рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, еще двое получили ранения. 6 ноября отец Шамсутдинова Салим, посетивший СИЗО, в котором содержится его сын, рассказал РБК, что открыть стрельбу того вынудили неуставные отношения между сослуживцами.
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«Обещали изнасиловать»: что рассказал рядовой Шамсутдинов после бойни

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Формальные медкомиссии и «деградация» офицерства? Что стало причиной массовой бойни в Забайкалье

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Отец устроившего бойню солдата подтвердил, что его сыну угрожали изнасилованием

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Отец срочника из Забайкалья: сын расстрелял людей, чтобы не быть изнасилованным

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Слова Шамсутдинова об угрозе изнасилования подвергли сомнению

Национальная служба новостей06:43
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Microsoft записала фильм «Супермен» на кусок кварцевого стекла

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Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза

Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
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Борис Джонсон сравнил своего противника со Сталиным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил своего политического противника, главу Лейбористской партии Джереми Корбина, с главой СССР Иосифом Сталиным.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Напавшие на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе являлись боевиками террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.
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Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»

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Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

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В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
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Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
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Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов

Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
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Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя.
РИА Новости 07:17
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
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Лавров заявил о попытках США продвигать раскол в православном мире

Соединённые Штаты пытаются продвигать раскол во всём православном мире, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
RT на русском 06:24
Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Lenta.ru 06:27
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Адыгее

Обвиняемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, арестован, сообщил журналистам в среду руководитель следственного управления СК РФ по Адыгее Александр Глущенко.
ТАСС 06:05
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» на энциклопедию

Президент Владимир Путин заявил, что «Википедию» в России «лучше заменить» «Большой российской энциклопедией».
Телеканал 360° вчера в 12:22
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Экономика

Набиуллина оценила возможность снижения ставок по ипотеке

Ипотечные ставки будут снижаться вслед за уменьшением инфляции, заявила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, выступая в рамках «правительственного часа» в Совфеде.
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«Барселона» не справилась со «Славией»

LiveSport.ru вчера в 14:52
Общество

Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков

Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57
Политика

Правительство Британии заблокировало доклад о «российской угрозе»

Правительство Британии как минимум на месяц заблокировало публикацию парламентского доклада об угрозе, якобы исходящей от России в отношении британской демократии, и возможном вмешательстве в декабрьские выборы, сообщает газета Guardian.
РИА Новости 04 ноября в 09:43
Общество

«Алиса» выучила первый иностранный язык

«Алиса», голосовой помощник компании «Яндекс» выучила первый иностранный язык, сообщают «Ведомости».
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Общество

Правительство определило угрозы устойчивому Рунету

Угрозой целостности интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами.
Интерфакс вчера в 23:49
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В. А. Малышева.
REGNUM 07:48
Общество

Кержаков прокомментировал блокировку своего банковского счета

Межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Санкт-Петербурга ФНС России заблокировала банковский счет бывшего нападающего сборной России по футболу и индивидуального предпринимателя Александра Кержакова, говорится в налоговой карточке, размещенной на сервисе "Банкинформ".
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Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин

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Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
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Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать

Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Наука

Бессонная ночь заставила префронтальную кору повысить тревожность

Оказалось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга, отвечающими за обработку эмоций.
N+1 вчера в 08:58
Наука

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
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