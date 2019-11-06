Происшествия
Газета.RuBaza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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«Они хотели меня изнасиловать»: показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье
Европейско-Азиатские новости04:02
«Они пообещали меня изнасиловать»: рядовой Шамсутдинов рассказал, за что убил сослуживцев с Алтая
Московский Комсомолец04:10
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Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Кино
Кинг заявил, что фильм «Доктор Сон» Флэнегана может «спасти» «Сияние»
Стивен Кинг заявил, что будущая картина «Доктор Сон» Майка Флэнегана может «спасти» всё то, что ему не нравилось в «Сиянии» Стэнли Кубрика.
REGNUM 04:43
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Политика
Путин назвал главную задачу уникального оружия России
Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
В Новотроицке задержан первый заместитель главы города
В Оренбургской области сотрудники силовых структур задержали первого заместителя мэра Новотроицка Артема Липатова.
Orenburg.media вчера в 06:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила за закон о домашнем насилии
Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о том, что готова поддержать закон о домашнем насилии.
Петербургский дневник 05:53
Общество
90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю
90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Политика
Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
Авто
«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%
Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
ТАСС 01:16
Футбол
Венгер согласился возглавить «Баварию»
Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил готовность возглавить «Баварию».
Матч ТВ 04:53
Культура
Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»
В Самаре умер российский актер Виталий Жигалин, ему было 47 лет. Артист ушел из жизни пятого ноября.
ТВ Центр 04:55
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости вчера в 10:54
Политика
Индия попросила ускорить поставки С-400
Взгляд.ру 06:14
Гаджеты
Процессоры AMD станут основой суперкомпьютера для разработки ядерного оружия
Система будет иметь производительность 28 PFLOPS и станет самой производительной в Европе.
iXBT.com 05:37
Политика
В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране
В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
Интерфакс 05:09
Футбол
Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого
Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Недавно астрономы, используя новейшее оборудование, смогли разглядеть в поясе астероидов ещё одну карликовую планету.
Слово и Дело 04 ноября в 11:10
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Общество
Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов
Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Экономика
ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей
Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23