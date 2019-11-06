Происшествия

Газета.RuГазета.RuBaza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
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Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

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«Они хотели меня изнасиловать»: показания солдата, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье

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Baza: расстрелявший сослуживцев срочник объяснил свой поступок угрозой изнасилования

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Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru04:16
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"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
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Путин назвал главную задачу уникального оружия России

Задача новейших систем российского вооружения заключается «исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз», заявил президент России Владимир Путин на встрече с офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
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90-летнего профессора осудили за ловлю рыбы на коноплю

90-летнего профессора Московского государственного университета геодезии и картографии из Рязанской области осудили за незаконное хранение конопли в крупном размере.
РИА Новости Крым 05:26
Происшествия

Шамсутдинов рассказал отцу, что застрелил сослуживцев из-за дедовщины

Pravda.Ru 02:41
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Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот

Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru вчера в 06:06
Происшествия

Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
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Политика

Против Кличко возбудили уголовное дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей о возможной государственной измене и хищении государственных средств во время застройки Киева.
Газета.Ru 06:02
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«Ъ»: экспорт российских автомобилей вырос почти на 30%

Экспорт автомобилей и компонентов из России к началу традиционно высокого сезона (сентябрь-декабрь) вырос почти на 30%, в основном за счет легкого сегмента, сообщает "Коммерсантъ".
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Умер актер Жигалин из сериала «Улицы разбитых фонарей»

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МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
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Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
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Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Индия попросила ускорить поставки С-400

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Система будет иметь производительность 28 PFLOPS и станет самой производительной в Европе.
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В Кремле не удивились желанию россиян решительных перемен в стране

В Кремле не знакомы с результатами опроса Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, но отмечают, что желание перемен присутствует в обществе всегда.
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Умер критик и литературовед Лев Аннинский

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