Армия и оружие
ИзвестияБаза американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке
Один человек погиб, несколько пострадали в ходе ракетной атаки на военную базу США вблизи иракского города Киркук. Об этом 27 декабря сообщило агентство Reuters. Отмечается, что по военному объекту были выпущены две ракеты, вблизи базы обнаружена пусковая установка.
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