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Интерфакс
Интерфакс

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

На тематических форумах в даркнете появилась в продаже база паспортных данных 1,1 млн участников электронного голосования по поправкам к Конституции, цена вопроса - $1,5 за одну строку, пишет "Коммерсантъ".В источнике
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Интерфакс

База данных участников онлайн-голосования по Конституции поступила в продажу

Интерфакс03:20
Эхо Москвы

Мошенники пытаются монетизировать утекшие в интернет данные участников электронного голосования по поправкам

Эхо Москвы03:04
URA.Ru

Хакеры продают данные россиян после голосования по Конституции

URA.Ru18:55
Дождь

В даркнете выставили на продажу данные участников онлайн-голосования по поправкам к Конституции

Дождь01:44
Газета.Ru

СМИ сообщили о попытках хакеров продать данные голосовавших по поправкам

Газета.Ru01:38
Московский Комсомолец

В Сеть утекла база данных проголосовавших по поправкам в Конституцию

Московский Комсомолец01:06
Коммерсантъ

База данных голосовавших по поправкам к Конституции продается в даркнете

Коммерсантъ02:54
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Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады

Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфаксвчера в 07:01
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Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Коронавирус выявили на круизном теплоходе в Нижнем Новгороде

На теплоходе "Александр Суворов" компании "Водоходъ", который остановился в Нижнем Новгороде, у девяти членов экипажа из 101 выявлено заражение коронавирусом, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.
Интерфаксвчера в 08:32
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Глава МВД Украины не представляет «опасности для Зеленского» — Подоляк

Киев, 4 августа 2020, 12:30 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков очевидным образом пытался присвоить полномочия президента Украины, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 4 августа в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
REGNUM05:30
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Минобороны Белоруссии объявило о военных сборах на границе с Россией

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что военнообязанным жителям приграничной с Россией Витебской области направили повестки о необходимости явиться в пункты сбора 10 августа (следующий день после голосования на президентских выборах).
РИА Новости04:04
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Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.
РБК07:03
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