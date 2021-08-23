Lenta.ruBaza: истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области, пострадавших нетКак сообщает Baza, в Астраханской области сгорел МиГ - 29, который проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе.VSE42.RUРано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал.ВесьмаВыполнявший учебный полет самолет упал в безлюдном месте, пилот погиб.Lenta.ruЭксперты нашли две возможные причины крушения самолета МиГ - 29 под Астраханью.VSE42.RUЧитать далееСвернутьРидусРидусРидусРосбалтLife.ruВесьмаНовый ДеньВоенное обозрениеИА Красная ВеснаЮжная ВолнаАрбузГазета.RuПункт АБлокнот Астрахань Подробнее о событииВ Астраханской области сгорел МиГ-29REGNUM08:47В Астраханской области простились с погибшим лётчиком МиГ-29Астрахань 2410:00Истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской областиVSE42.RU08:59Доктор военных наук Сивков заявил, что возгорание истребителя МиГ-29 могло быть диверсиейLenta.ru10:23Под Астраханью разбился самолет Миг-29Росбалт08:09В Астраханской области сгорел МиГ-29Весьма08:01Фото недели. Черная полоса российской авиацииНезависимая газетавчера в 10:33Показать ещёОценить107Поделиться