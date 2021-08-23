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Baza: истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области, пострадавших нет

Как сообщает Baza, в Астраханской области сгорел МиГ - 29, который проходил планово-ремонтные работы в войсковой части в Наримановском районе.
VSE42.RU
Рано утром МиГ-29 вспыхнул и полностью выгорел, никто не пострадал.
Весьма
Выполнявший учебный полет самолет упал в безлюдном месте, пилот погиб.
Lenta.ru
Эксперты нашли две возможные причины крушения самолета МиГ - 29 под Астраханью.
VSE42.RU

Подробнее о событии

В Астраханской области сгорел МиГ-29
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В Астраханской области простились с погибшим лётчиком МиГ-29
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Истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области
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Доктор военных наук Сивков заявил, что возгорание истребителя МиГ-29 могло быть диверсией
Lenta.ru10:23
Под Астраханью разбился самолет Миг-29
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В Астраханской области сгорел МиГ-29
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