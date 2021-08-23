ВЭБ выделит 1,8 млрд рублей для трамвайной ветки между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Группа ВЭБ.РФ сообщила, что предоставит 1,8 млрд рублей в кредит на закупку 11 трамваев для маршрута между Екатеринбургом и его городом-спутником Верхней Пышмой, а также строительство депо и путей внутри него.