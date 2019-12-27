В Ираке военная база, на которой находится контингент США, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в иракской армии. Пентагон подтвердил гибель американца-подрядчика и ранение нескольких военнослужащих. База расположена рядом с городом Киркук.

База с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке

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