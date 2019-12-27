Армия и оружие
Взгляд.руБаза с военными США подверглась ракетному обстрелу в Ираке
В Ираке военная база, на которой находится контингент США, подверглась ракетному обстрелу, сообщили в иракской армии. Пентагон подтвердил гибель американца-подрядчика и ранение нескольких военнослужащих. База расположена рядом с городом Киркук.
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Музыка
People назвал десять лучших музыкальных альбомов 2019 года
Редакция журнала People представила список лучших музыкальных альбомов 2019 года.
Общество
Сбербанк внедрил в банкоматы функцию возврата забытых денег
Сбербанк внедрил в банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег. Это нововведение уже позволило сократить подобные случаи на 30%.
Шоу-бизнес
Орлова рассказала о попытке помириться с Шепелевым ради сына Фриске
Певица Ольга Орлова, крестная мать сына покойной Жанны Фриске, рассказала о попытках помириться с Дмитрием Шепелевым.
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Армия и оружие
СК возбудил дело по факту минометного обстрела Донбасса
Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело по факту минометного обстрела гражданского населения в Донбассе.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Футбол
Ари рассказал об интересе «Форталезы» и о предложениях из Европы
Форвард «Краснодара» Ари заявил, что им интересуется бразильский клуб «Форталеза».
Хоккей
Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Хоккей
Вратарь «Торонто» назвал ужасной травму Михеева
Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон отреагировал на тяжёлую травму российского нападающего команды Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Джерси Дэвилз».
Спорт
Ганус заявил, что не поддерживает решение совета учредителей РУСАДА
Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус прокомментировал решение совета учредителей организации выразить несогласие с санкциями Всемирного антидопингового агентства.
Кино
Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части «Дэдпула» от Marvel
Экономика
«Газпром» выплатил Украине 2,9 миллиарда долларов
Российский «Газпром» выплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Арбитражного суда Стокгольма.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Происшествия
Появилось видео с места покушения на главу района Воронежской области
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве
Общество
Вдова Лужкова Елена Батурина объявлена в розыск по делу о клевете
Мировой суд в Калмыкии объявил вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елену Батурину в федеральный розыск по делу о клевете.
Происшествия
Более 90 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сомали
Теракт в Могадишо привёл к гибели более 90 человек, в том числе четырёх иностранцев, заявил в субботу член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Политика
Пушков назвал примирение с США в их предвыборный период невозможным
Санкции США против газопровода "Северный поток — 2" не оставили надежд на изменение отношений Москвы и Вашингтона, считает российский сенатор Алексей Пушков.
Политика
Омбудсмен ДНР назвал дату обмена пленными между Киевом и Донбассом
Обмен пленными между Киевом и Донбассом по принципу «всех установленных на всех установленных» состоится 29 декабря.
Футбол
СМИ сообщают: полузащитник Бенито покинул ФК «Тамбов»
Полузащитник Бенито покинул футбольный клуб "Тамбов".
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Александр попросил Федора забыть его и продолжать молиться «своему богу мамоне».
Футбол
«Рубин» подписал Игнатьева из «Краснодара»
Футбольный клуб "Рубин" из Казани официально подтвердил переход нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего из "Краснодара".
Футбол
Требуется обновление: «Зениту» и «Локо» придется менять полсостава
Футбольный 2019 год для лидеров РПЛ - "Зенита" и "Локомотива" - завершился провалом в Лиге чемпионов.
Экономика
Силуанов: вопрос выкупа доли ЦБ в Сбербанке обсуждается
Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсудит с ЦБ вопрос выхода регулятора из капитала Сбербанка.
Футбол
Неймар опубликовал фото с Месси и Суаресом
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар в своём инстаграме опубликовал совместную фотографию со своими бывшими одноклубниками – форвардами "Барселоны" Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
Футбол
Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» не стоит думать о чемпионской гонке
Не стоит думать о чемпионской гонке.
Наука
Воду и нефть разделили тончайшей мембраной
Ученые из Университета Кобе разработали ультратонкую мембрану из устойчивого к загрязнению кремнезема для высокоэффективного отделения нефти от воды.