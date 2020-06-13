Армия и оружие
РЕН ТВБаза в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу
Авиабаза Таджи в Ираке, где располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщили на телеканале Al Arabia. Отмечается, что ракета упала на базе Таджи в Ираке, где находятся американские военные.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 21:02, Ашберн
Общество
Опубликована карта выхода российских регионов из режима самоизоляции
На сайте стопкоронавирус.рф появилась интерактивная карта, на которую нанесены этапы выхода регионов из введенных для предотвращения распространения коронавируса ограничений.
Российская газета вчера в 07:39
Здоровье
Глава Коми срочно вылетает в Воркуту из-за ухудшения эпидситуации
Срочный визит в Воркуту, где зафиксирована крупная вспышка коронавирусной инфекции, совершит врио главы Республики Коми Владимир Уйба, 13 июня передает агентство «Комиинформ».
ИА Красная Весна 16:56
Происшествия
Взрыв автоцистерны с газом в Китае: количество погибших растет
Количество погибших в результате взрыва автоцистерны на скоростном шоссе в провинции Чжэцзян на востоке Китая возросло до девяти, раненых — до 112.
Вести.Ru 09:18
Происшествия
У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми
Газета.Ru 19:52
Наука
Нашли ходивших на двух лапах крокодилов
Исследователи нашли ходивших на двух лапах крокодилов.
Evo-rus.com вчера в 06:41
Футбол
«Барселона» разгромила «Мальорку» в 28-м туре Примеры
«Барселона» одержала крупную победу над «Мальоркой» в матче 28-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 18:01
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение после смертельного ДТП
Областная газета 04:22
Происшествия
Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии
По меньшей мере, 40 мирных жителей и 20 военных погибли в двух атаках боевиков-исламистов в штате Борно на северо-востоке Нигерии.
РБК 20:40
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия 15:17
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 00:47
Происшествия
В Казани полностью потушили пожар на газохранилище
В столице Татарстана полностью ликвидировали пожар на Казанской кустовой базе сжиженного газа.
Российская газета 09:51
Общество
Михаил Леонтьев назвал критикующих Ефремова моральными уродами
Телеведущий назвал критику Ефремова «языческой вакханалией». По его мнению, людей не волнует ни судьба артиста, ни смерть Захарова.
Lenta.ru 20:50
Армия и оружие
В КНР высоко оценили результаты испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии
По мнению китайских журналистов, машина хорошо сочетает ударную мощь и защитные параметры Отмечается, что решение о тестировании военной техники в условиях сирийского климата и ландшафта говорит об уверенности российских военных в оборонительных и наступательных возможностях своей разработки.
Деловое.ТВ вчера в 04:11
Экономика
В России вступила в силу отмена «банковского роуминга»
С 14 июня вступил в силу закон, который поручил разработать в октябре 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев.
Коммерсантъ 20:38
Игры
Sony показала новый PlayStation 5
Компания Sony провела презентацию и показала новый PlayStation 5. Онлайн-презентация The Future of Gaming прошла на YouTube.
Mockva.ru 11 июня в 17:42
Гаджеты
Apple выпустит девять новых моделей iPhone
Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
NewInform 11 июня в 12:48
Происшествия
В Париже на митинге против полицейского насилия начались беспорядки
В Париже на несогласованной акции протеста против расизма и полицейского насилия начались беспорядки, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Ефремова
В своей новой книге "Опережая некролог" 85-летний Александр Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Николаевича.
ТВ Центр 10:41
Авто
Российских водителей ждёт ряд нововведений с 1 июля
На территории Российской Федерации с 1 июля текущего года начинает действовать целый ряд новых правил, которые коснутся автомобилистов.
Новые автомобили 00:51
Шоу-бизнес
Настя Каменских обучила подписчиков правильно приседать
Украинская исполнительница Настя Каменских часто балует подписчиков мудрыми высказываниями и полезными советами.
RuNews24.ru 06:48
Политика
ГП «Антонов» было раскритиковано за отказ закупать детали через Boeing
Предприятие «Антонов» было подвергнуто критике за отказ закупать детали российского производства через корпорацию Boeing, 12 июня сообщает украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.
ИА Красная Весна 08:35
Общество
Голикова рассказала о ходе создания вакцины от COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала лидерами по созданию вакцины от коронавируса Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА, появление их вакцин ожидается в 2020 году.
РИА Новости 05:48
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости 10:35
Происшествия
Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил изучить обстоятельства уголовного дела в отношении двух врачей из Калининграда, обвиняемых в умышленном убийстве ребенка.
Ведомости 08:20
Здоровье
На Амурском ГПЗ выявили 136 зараженных сотрудников
Некоторые районы Амурской области радуют - там почти нулевое распространение коронавируса.
Что происходит 12:47
Здоровье
В Приморье отметили резкий рост числа заразившихся коронавирусом
Резкое увеличение числа заразившихся медики связывают с активностью людей на улицах, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.
ТАСС 01:11
Общество
В Новочеркасске повесили плакаты с ошибкой ко Дню России и извинились
В честь праздника в Новочеркасске появились плакаты ко Дню России.
Lenta.ru 11:59