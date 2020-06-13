Авиабаза Таджи в Ираке, где располагаются силы коалиции во главе с США, подверглась ракетному обстрелу. Об этом сообщили на телеканале Al Arabia. Отмечается, что ракета упала на базе Таджи в Ираке, где находятся американские военные.

База в Ираке с военными США подверглась ракетному обстрелу

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