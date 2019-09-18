Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дубль в ворота «Краснодара» оформил Кевин Бюа (9-я и 40-я минуты).

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