Футбол

КоммерсантъКоммерсантъ«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевин Бюа
9′
Кевин Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Триндаде де Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Arthur Cabral
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дубль в ворота «Краснодара» оформил Кевин Бюа (9-я и 40-я минуты).
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