Футбол
Коммерсантъ«Краснодар» проиграл «Базелю» в матче Лиги Европы
Кевин Бюа
|9′
Кевин Бюа
|40′
|46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
|51′
Лука Дзуффи
|53′
Тонни Триндаде де Вильена
|54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
|58′
|60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
|64′
Александр Мартынович
Arthur Cabral
Блас Риверос
|66′
|67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
|79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
|80′
Базель
Расстановка 4‑3‑3
1
Омлин
5
Видмер
4
Джюмарт
6
Альдерете
28
Петретта
10
Кампо
34
Джака
20
Фрай
11
Окафор
15
Риверос
33
Бюа
2 ×
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спайич
6
Рамирес
52
Вильена
47
Уткин
21
Намли
93
Сулейманов
33
Берг
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты российского «Краснодара» проиграли швейцарскому «Базелю» в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. Игра, проходившая на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле, завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев. Дубль в ворота «Краснодара» оформил Кевин Бюа (9-я и 40-я минуты).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 15:17, Вашингтон
Политика
Путин отметит День оружейника в Ижевске
Российская газета вчера в 08:38
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
Следственный комитет и Министерство внутренних дел России восстановили обстоятельства стрельбы, произошедшей 18 сентября в комнате полиции на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Lenta.ru 07:41
Происшествия
В Грозном загорелся крупный торговый центр
В центре Грозного загорелся крупный торговый центр "Гранд парк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МЧС РФ.
Российская газета 14:02
Политика
Совбез ООН отклонил резолюцию России и Китая по Идлибу
В Совбезе ООН девять стран проголосовали против резолюции России и Китая о прекращении огня в сирийском Идлибе при сохранении военных операций против террористов в регионе.
Известия 13:42
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова арестовали на 8 суток
Мещанский районный суд Москвы арестовал на восемь суток директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, передает «Медиазона».
Ведомости 14:04
Футбол
Чалов остался в запасе ЦСКА на матч с «Лудогорцем»
Тренерский штаб ЦСКА во главе с Виктором Гончаренко определился со стартовым составом на матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы против болгарского «Лудогорца».
Sportbox.RU 13:41
Происшествия
В ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек
В результате пострадали 11 человек. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На месте работают спасательные службы.
Газета.Ru 14:18
Шоу-бизнес
Заворотнюк перевели в обычную палату
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в обычную палату терапевтического отделения.
News.ru 06:49
Происшествия
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца заместителя директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павла Мосолова, обвиняемого в хищении бюджетных денег на сумму более 20 млн рублей, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря.
ТАСС 11:39
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились
Пожелания продюсер «Нелюбви» и «Левиафана», «9 роты» и «Сталинграда» сопроводил фотографией молодоженов с кинофестиваля «Кинотавр».
Sunmag.me вчера в 11:56
Армия и оружие
СВР собирает данные об атаке на нефтезаводы в Саудовской Аравии
По словам Нарышкина, РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты.
РЕН ТВ 15:04
Общество
Названа сумма, потраченная Кокориным на ужин после выхода из колонии
В СМИ появилась информация о том, как нападающий "Зенита" Александр Кокорин отметил выход из колонии.
Газета.Ru 05:51
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru вчера в 09:51
Технологии
ФСБ прослушивала абонентов МТС с помощью Nokia
Возможности СОРМ в сети МТС позволяют правительству и спецслужбам получать доступ к базе данных о каждом, кому разрешено пользоваться сотовой сетью, включая его международный идентификатор мобильного абонента и данные сим-карты.
Inc. Russia 06:20
Политика
Киев заявил о недопустимости неподписания контракта по транзиту газа
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что украинская сторона не допускает вероятности неподписания нового договора о транзите газа с Россией.
Взгляд.ру 11:48
Армия и оружие
В Минобороны раскритиковали систему ПВО Саудовской Аравии
Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) американского производства, стоящие на вооружении Саудовской Аравии, не смогли отразить атаку беспилотников из-за несоответствия заявленным характеристикам.
Известия 10:28
Футбол
Киевское «Динамо» одержало победу над «Мальме» в матче Лиги Европы
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 15:00
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН вчера в 17:26
Футбол
Вольфсбург — Александрия 2:0 (1-й тайм)
Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Вольфсбург» — «Александрия» в 1-м туре группового этапа Лиги Европы сезона-2019/20.
Чемпионат 10:30
Экономика
Медведев сообщил о повышении МРОТ в 2020 году
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Газета.Ru 05:11
Игры
Epic Games Store бесплатно и навсегда отдаёт игры про Бэтмена
На этой неделе магазин расщедрился сразу на шесть игр — и все про Бэтмена. Среди них трилогии Arkham от Rocksteady и LEGO от TT Games.
Ferra 13:24
Гаджеты
Xiaomi представила новый 70-дюймовый телевизор Mi TV 4A
Компания Xiaomi презентовала телевизор Mi TV 4A, имеющий диагональ в 70 дюймов и экран с разрешением 4K.
Discover24 03:40
Общество
В Минтруде назвали условия перехода на сокращенную неделю
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минтруда допустили эксперимент по сокращению рабочей недели на предприятиях, участвующих в нацпроекте по повышению производительности труда, в частности на обрабатывающих, сельскохозяйственных, научных, технических и строительных.
REGNUM 07:39
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Звезда двух сезонов «Холостяка» Дарья Клюкина поделилась с поклонниками радостной новостью.
Super.ru 09:05
Религия
В РПЦ сравнили суррогатных матерей с проститутками
В РПЦ выступили против крещения младенцев, появившихся на свет в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), потому что суррогатное материнство является «худшим из видов проституции».
Lenta.ru вчера в 10:50
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Политика
Песков прокомментировал пост своей дочери об актере Устинове
«Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о посте Елизаветы по поводу приговора актеру Павлу Устинову, который впоследствии был удален.
Lenta.ru 06:23