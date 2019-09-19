Футбол

МК-СпортМК-Спорт«Базель» разгромил «Краснодар» в матче Лиги Европы

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Швейцарский «Базель» разгромил «Краснодар» в первом групповом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 5:0. В составе победителей голами отметились Кевин Буа, оформивший дубль на 9-й и 40-й минутах встречи, Лука Дзуффи (52) и Ноа Окафор (79).
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