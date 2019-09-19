Футбол

MetaratingsMetaratings«Краснодар» на выезде крупно проиграл «Базелю»

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Российский «Краснодар» на выезде проиграл в первом матче группового этапа Лиги Европы швейцарскому «Базелю» (0:5). Уже в первом тайме полузащитник хозяев Кевен Бюа оформил дубль.
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