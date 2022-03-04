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Базовые импортные лекарства подорожали в среднем на 9 процентов за первые два дня марта

Стоимость домашней аптечки из импортных препаратов в первые два дня марта в крупнейших онлайн-сервисах увеличилась, пишут «Ведомости
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Lenta.ru
В частности, базовые лекарства подорожали на 4,29%.
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В интервью «Ведомостям» глава DSM Group Сергей Шуляка рассказал, что сразу после 24 февраля поставщики зарубежных лекарств временно остановили отгрузку в Россию.
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Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что на пике препараты могут подорожать на 20-30 процентов.
Lenta.ru

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Импортные лекарства начали расти в цене
Московский Комсомолец04:19
Импортные лекарства подорожали
Профиль04:17
Базовые импортные лекарства подорожали в среднем на 9 процентов за первые два дня марта
Lenta.ru03:23
В России выросли цены на импортные лекарства
Молва04:05
Импортные лекарства из домашней аптечки подорожали почти на 9%
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