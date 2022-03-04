Депутаты Государственной Думы на фоне ситуации на Украине одобрили в третьем, окончательном чтении законы об ужесточении наказания за призывы к введению санкций против России, за распространение фейков о вооруженных силах страны, а также расширили действие «закона Димы Яковлева».
Минобороны России опубликовало в пятницу видео, на котором показаны подбитые танки Вооруженных сил Украины в освобожденном накануне селе Гнутово под Мариуполем, а также переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, брошенные украинские военными на трассе у населенного пункта Лебединский.