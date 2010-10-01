Общество

Пятый каналПятый каналБазовые оклады для бюджетников могут ввести в России

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР).
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Доходы врачей и учителей предлагают уравнять базовыми окладами

Комсомольская правда02:04

Базовые оклады введут для врачей, учителей и других бюджетников

News.ruвчера в 22:01

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Известиявчера в 17:01

«Известия»: трехсторонняя комиссия обсудит предложение о базовых окладах для бюджетников

ТАССвчера в 21:08

В России могут ввести базовые оклады для бюджетников

ФедералПрессвчера в 19:28

В России предложили ввести базовые оклады для бюджетников

РЕН ТВвчера в 17:50

В России хотят ввести базовые оклады для бюджетников

URA.Ruвчера в 21:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Политика

Нарушивший карантин Зеленский попал на видео

В определенный момент, который снят на видео, президент Украины голыми руками снял маску, почесал нос и снова ее надел.
ФАН 04:51
Шоу-бизнес

Умерла поэтесса «Ласкового мая» Алла Гольцева

News.ru 01:52
Экономика

Татарстан подготовил новые меры поддержки бизнеса на 1,3 млрд рублей

По итогам опроса ТПП России, 48% предпринимателей не попадают ни в одну из наиболее пострадавших отраслей экономики, которым оказывается поддержка по постановлению правительства России.
Kazanfirst.ru 04:51
Общество

Москвичам могут разрешить одиночные занятия спортом по утрам

Власти Москвы рассмотрят возможность разрешить одиночные занятия спортом в утренние часы во время действия режима самоизоялции.
Вечерняя Москва 05:04
1
Общество

В Челябинской области готовятся к вводу электронных пропусков

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с резким ростом числа заболевших COVID-19 в Челябинской области власти рассматривают возможность введения электронных пропусков, пока в отдельных муниципалитетах.
Новый День 03:31
38
Финансы

Граждане из-за коронавируса забрали в марте вклады на 315 млрд рублей

Для банков снижение по вкладам физлиц было компенсировано ростом корпоративных счетов и депозитов за март на 625 млрд рублей (2,1%), который произошел несмотря на налоговый период.
Российская газета 04:07
15
Здоровье

Число больных коронавирусом на Ямале возросло до 243 человек

В Ямальском районе заразились 74 человека, в Ноябрьске коронавирус подтвержден у 14 вахтовиков из Якутии.
Муксун.fm 04:31
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
8,7K
Общество

В Пензенской области коронавирусом заразился годовалый ребенок

Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 15 человек, в том числе у одного годовалого ребенка и людей в возрасте от 21 года до 83 лет.
PenzaNews 04:51
Гаджеты

В России открылись предзаказы на новый iPhone SE

Apple открыла приём предзаказов на новый iPhone SE второго поколения в России.
The GEEK 03:47
11
Интернет

Яндекс запустил мультимедиа-платформу для телевизоров со Smart TV

Платформа объединяет эфирные телеканалы, более 200 бесплатных каналов Яндекс.Эфира и онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD.
ИКС 02:45
8
Наука

Извержение вулкана Килауэа в 2018 году было вызвано проливными дождями

Масштабное извержение вулкана Килауэа, который в 2018 году залил лавой значительную часть Гавайев, было спровоцировано необычным фактором — обильными весенними дождями.
Planet Today 03:07
10
Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Финансы

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 03:52
7
Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
932
Экономика

Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Собираемость платежей с населения упала на 30%, у предприятий, в том числе бюджетных учреждений, падение еще больше - на 45-50%, сообщил Якушев.
Российская газета 05:15
49
Общество

Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной

Учителя хотят вернуться к своей работе.
Российская газета 05:01
4
Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
2,1K
Общество

После введения пропусков поток людей в Москве снизился на полмиллиона

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с момента ввода цифровых пропусков в столице больше чем на 500 тысяч человек снизился поток людей.
Вести.Ru 04:55
5
Здоровье

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости вчера в 06:14
60
Экономика

Мировой лидер на рынке фанеры допустил полную остановку производства

Доля компании на мировом рынке производства фанеры составила около 20%.
РБК 05:29
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
4,6K
Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
ТАСС 03:57
93
Общество

В России может появиться единый центр контроля за водителями

В России планируют создать единый центр контроля за водителями, в который будет отправляться информация со всех дорожных камер в стране.
Газета.Ru 02:56
46
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» обновил рекорды телеэфира

Evo-rus.com 21 апреля в 14:24
480
Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
235
Происшествия

В кузбасском селе загорелись семь жилых домов

Огнем, как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону, охвачены семь частных домов.
Российская газета 04:30
16
Общество

В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

На сегодняшний день в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Интерфакс 05:14
20
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное