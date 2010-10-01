Установление же базовых ставок и окладов позволит повысить уровень федеральных гарантий по оплате труда работников бюджетной сферы и снизить зарплатное неравенство между регионами, пояснила Татьяна Куприянова.

с чего всё началось

Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России. С такой инициативой выступила Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР).

Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России

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