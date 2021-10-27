Будьте в Плюсе

Директор департамента ЦБ Тремасов: инфляция до конца года подойдет к 7,9%

В конце прошлой недели ЦБ поднял ставку в шестой раз подряд, при этом впервые превзошел консенсусный прогноз аналитиков — с 6,75 процента параметр вырос до 7 процентов. Одновременно регулятор в очередной раз поднял прогноз по инфляции.В источнике

Подробнее о событии

Директор департамента ЦБ Тремасов: инфляция до конца года подойдет к 7,9%
Lenta.ru09:03
В ЦБ дали прогноз по инфляции на конец 2021 года
ТАСС07:19
Самое цитируемое
Директор департамента ЦБ Тремасов: инфляция в России идет ближе к верхней границе прогноза
РИА Новости08:41
ЦБ фиксирует движение инфляции в РФ по итогам 2021 года к верхней границе прогноза в 7,4-7,9%
ПРАЙМ06:50
ЦБ: в России наблюдается повышенный рост цен
Газета.Ru07:18
В ЦБ зафиксировали движение инфляции к верхней границе прогноза
Ведомости07:08
Со 2-й половины августа инфляция начала отклоняться от июльского прогноза ЦБ в 5,7-6,2%
Финмаркет08:07

Интересное

Суд Евросоюза обязал Польшу ежедневно выплачивать по миллиону евро за невыполнение решения

Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
РИА Новости07:45

В ГД внесли законопроект о наказании за отождествление роли СССР и нацистской Германии

Группа депутатов и сенаторов в среду внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий для штрафы до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток для обычных граждан и до 100 тыс. для юридических лиц за отождествление роли СССР и нацистской Германии в публичном поле.
ТАСС07:26

Можно ли стать бесплодным после коронавируса и почему беременным стоит прививаться? Отвечает акушер-гинеколог

В свое время в 2000 годах один из американских специалистов, врачей опубликовал в самом известном медицинском издании The Lancet свою работу о том, что якобы прививка от полиомиелита может вызвать аутизм у детей.
e1.ru08:30

«Известия»: бизнес-ассоциации АКОРТ и АКИТ предложили сделать вакцинацию обязательной

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение.
РИА Новости00:32

«Дети ГУЛАГа» подали иск к Госдуме

Дети жертв советских репрессий — 23 человека в возрасте от 64 до 89 лет — подали сегодня первый в истории страны коллективный иск к Госдуме о неисполнении постановления Конституционного суда.
Коммерсантъ08:33