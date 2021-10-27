В конце прошлой недели ЦБ поднял ставку в шестой раз подряд, при этом впервые превзошел консенсусный прогноз аналитиков — с 6,75 процента параметр вырос до 7 процентов. Одновременно регулятор в очередной раз поднял прогноз по инфляции.

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