В конце прошлой недели ЦБ поднял ставку в шестой раз подряд, при этом впервые превзошел консенсусный прогноз аналитиков — с 6,75 процента параметр вырос до 7 процентов. Одновременно регулятор в очередной раз поднял прогноз по инфляции.В источнике
Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей.
Группа депутатов и сенаторов в среду внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий для штрафы до 5 тыс. рублей или арест до 15 суток для обычных граждан и до 100 тыс. для юридических лиц за отождествление роли СССР и нацистской Германии в публичном поле.
В свое время в 2000 годах один из американских специалистов, врачей опубликовал в самом известном медицинском издании The Lancet свою работу о том, что якобы прививка от полиомиелита может вызвать аутизм у детей.
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко письмо с просьбой к властям обязать россиян делать прививку от COVID-19, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее обращение.