Экономика

EastRussiaEastRussiaБазовый тариф на электроэнергию вырос на Дальнем Востоке

Базовый уровень цен на электроэнергию в регионах Дальнего Востока на 2020 год установило правительство России. Тариф составил пять рублей за киловатт-час без НДС.
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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