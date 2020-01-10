Базовый уровень цен на электроэнергию в регионах Дальнего Востока на 2020 год установило правительство России. Тариф составил пять рублей за киловатт-час без НДС.

Базовый тариф на электроэнергию вырос на Дальнем Востоке

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