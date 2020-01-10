Экономика
EastRussiaБазовый тариф на электроэнергию вырос на Дальнем Востоке
Базовый уровень цен на электроэнергию в регионах Дальнего Востока на 2020 год установило правительство России. Тариф составил пять рублей за киловатт-час без НДС.
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Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируют продлить до 2028 года
Якутия 2408 января в 17:00
Минэнерго Забайкалья назвало меры, которыми пытается понизить цены на электричество
Чита.Ру08 января в 07:18
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Армия и оружие
Опубликовано видео поражения цели «Калибром» на учениях в Черном море
Политика
СНБО Украины не исключает версию теракта при крушении самолета в Иране
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Общество
Россияне могут увидеть самое масштабное полутеневое лунное затмение
Россияне смогут сегодня увидеть первое и самое масштабное в новом году полутеневое лунное затмение.
Политика
В МИД России призвали к сдержанности в ситуации вокруг Ирана
Москва призывает все стороны к сдержанности на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и риска новых конфронтаций, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
Автоспорт
Эдуард Николаев остановился на трассе из-за проблем с двигателем
После четырех этапов экипаж Николаева занимал шестое место в общем зачете с отставанием в 1 час и 11 минут от лидера.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «Нэклис-Банка»
Центробанк с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-Банка», сообщает пресс-служба регулятора.
Общество
Объяснена причина аномально теплой погоды в России
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин объяснил причины аномально теплой погоды в России.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента принять отставку
Парламент Абхазии призвал президента страны Рауля Хаджимбу принять отставку.
Политика
У Канады есть данные, что самолет в Иране мог быть сбит
Трюдо добавил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о сотрудничестве своей страны с Канадой в расследовании причин катастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" в аэропорту Тегерана.
Политика
В Белом Доме прокомментировали принятую Конгрессом резолюцию по Ирану
Резолюция Палаты представителей Конгресса об ограничении права президента США Дональда Трампа на использование силы против Ирана подрывает способность противостоять "террористической деятельности" со стороны Тегерана.
Футбол
«Интер» согласовал контракт с Жиру
Нападающий "Челси" Оливье Жиру близок к переходу в "Интер", сообщает Sky Sport Italia.
Космос
Телескоп Hubble запечатлел «галактику Годзиллы»
Космический телескоп Hubble («Хаббл») сделал снимок галактики, которая считается крупнейшей в нашем сегменте Вселенной.
Хоккей
Панарин набрал три очка, «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси»
Общество
Синоптики рассказали о погоде на Крещение
Синоптики составили прогноз в ночь на Крещение для столичного региона.
Экономика
Forbes: в России появились два новых долларовых миллиардера
Общество
Крупнейшая пресноводная рыба в мире объявлена вымершей
Китайских веслоносов, или Psephurus gladius, ранее обитавших в реке Янцзы, официально объявили вымершими.
Политика
Захарова оценила резолюцию сейма Польши о начале Второй мировой
Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
"За 9 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Происшествия
Жительница Улан-Удэ избила врачей «скорой»
Двух врачей бригады скорой помощи избила 52-летняя жительница Улан-Удэ.
Здоровье
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса
Вспышка пневмонии в Китае вызвана новым видом вируса Причиной пневмонии стал неизвестный вид коронавируса.
Общество
Boeing обнародовала массу внутренних документов по лайнеру 737 MAX
Американская компания Boeing опубликовала более 100 страниц внутренней документации, касающихся разработки самолета компании 737 MAX, сообщает CNN со ссылкой на тексты документов.
Происшествия
В Магадане осудили насильника и убийцу четырехлетней девочки
Суд в Магадане признал приехавшего в регион на заработки 65-летнего Александра Скамрова виновным в убийстве, изнасиловании, действиях сексуального характера и надругательстве над телом четырехлетней девочки и приговорил его к 24 годам лишения свободы, сообщил РИА Новости представитель суда.
Авто
Автоэксперты назвали главные ошибки при заправке автомобиля
Пожалуй, самым распространенным просчетом, свойственным многим начинающим водителям, считается заправка «не тем» топливом.
Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
В России хотят ввести штрафы за завышение стоимости услуг ЖКХ
Штрафы для ресурсоснабжающих организаций, которые завышают стоимость жилищно-коммунальных услуг, предлагают ввести в правительстве России, пишут 10 января «Известия».
Армия и оружие
Помпео: у США не было конкретных данных о подготовке атак Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео признался, что у американских спецслужб не было точной информации о "планах" иранского генерала Касема Сулеймани атаковать Соединенные Штаты.
Происшествия
Появилось новое видео падения украинского лайнера в Иране
Общество
World of Tanks поедет на Госдуму
Политика