Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.

Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО

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Политика Макрон принял приглашение Зеленского посетить Киев Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.

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