Экономика
REGNUMПравительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
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Базовый тариф на электроэнергию на Дальнем Востоке вырос до 5 рублей за киловатт
ТАСС09 января в 06:17
Для сельских предпринимателей снижен льготный тариф на электроэнергию (НАО),
ADVIS.ru09 января в 04:59
Выравнивание энерготарифов на Дальнем Востоке планируют продлить до 2028 года
Якутия 2408 января в 17:00
Минэнерго Забайкалья назвало меры, которыми пытается понизить цены на электричество
Чита.Ру08 января в 07:18
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Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским принял приглашение посетить Киев.
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