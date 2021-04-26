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Базовый уровень доходности вкладов в рублях в мае составит 4,9%

Банк России определил базовый уровень доходности по вкладам в рублях до востребования в мае на уровне 4,927% годовых после 4,411% в апреле, следует из материалов регулятора.В источнике
ПРАЙМ
Росбалт

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Базовый уровень доходности вкладов в рублях в мае составит 4,9%

ПРАЙМ06:35

Срочные вклады физлиц в банках сократились на 231 млрд рублей в марте

Российская газета06:07

В марте банки РФ сократили средства юрлиц на 0,6%, физлиц - на 0,3%

Финмаркет05:46

У российских банков сократились средства юрлиц и физлиц

Росбалт06:11
Интересное

SIPRI: Россия вошла в пятерку стран-лидеров по военным расходам

По подсчетам SIPRI, военные расходы в целом составили 2,4% от мирового ВВП, в 2019 году аналогичный показатель составил 2,2%. В пятерку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые приходились 62% мировых военных расходов.
РИА Новости20:42

Минпросвещения предложило установить порядок осуществления просветительской деятельности

Минпросвещения разработало проект постановления, устанавливающий порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в образовательных организациях РФ.
ТАСС23 апреля в 12:44

Более 250 территорий Подмосковья участвуют в голосовании по благоустройству

Свыше 250 общественных территорий из 57 городских округов Московской области представили для всероссийского онлайн-голосования по отбору объектов благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда".
ТАСС07:19