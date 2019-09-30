Технологии
VSE42.RUМошенники стали использовать базы данных госорганов для обмана россиян
Отмечается, что в основном жертвами становятся клиенты банков, владельцы автомобилей и недвижимости. Эксперты отмечают, что для предотвращения операций мошенников банкам необходимо перейти от смс-подтверждений операций к мобильной аутентификации и подписи в смартфоне.
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с чего всё началось
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.РИА Новостивчера в 20:42
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Футбол
Орлов: Черчесов и Карпин не подходят на пост тренера «Спартака»
Вчера, 29 сентября, главный тренер красно-белых Олег Кононов покинул свой пост после четвертого подряд поражения команды в Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 05:27
Общество
Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей
По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
Коммерсантъ 03:43
Экономика
Россельхознадзор опроверг сообщения о росте цен на молочные продукты
Включение готовой молочной продукции в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября текущего года не повлияет на ее стоимость, заявили в Россельхознадзоре.
Российская газета 05:35
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Экономика
В России с 1 октября подрастут пенсии и зарплаты
С 1 октября в России вступят в силу новые законы. В частности, они коснутся размера зарплат и пенсий.
ФедералПресс вчера в 23:09
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
В нижней палате парламента предложили запретить в России американскую лотерею грин-карт, замглавы МИД России Сергей Рябков объявил о том, что Москва поставила вопрос о переносе заседаний первого комитета Генассамблеи ООН и комиссии по разоружению ООН с территории США.
РБК вчера в 15:01
Происшествия
Двое подростков избили школьника за отказ есть камни в Кузбассе
В городе Осинники Кемеровской области двое подростков избили девятилетнего школьника из-за того, что тот отказался есть камни.
Газета.Ru 04:49
Здоровье
В Челябинске на 20% выросла заболеваемость ОРВИ
За неделю в Челябинске на 20% выросла заболеваемость ОРВИ – об этом начальник Горздрава Наталья Горлова сообщила на расширенном аппаратном совещании 30 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 02:25
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Гаджеты
Apple планирует сделать яблоко на iPhone светящимся
Политическая Экспертиза вчера в 11:46
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес отметили помолвку громкой вечеринкой
Голливудская звезда Дженнифер Лопес устроила вечеринку в честь помолвки с Алексом Родригесом.
Дни24 04:23
Общество
В воскресенье Петербург накроет теплая часть атлантического циклона
Как сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, сегодня погоду в Петербурге определит теплая часть атлантического циклона.
АБН вчера в 03:30
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Политика
МВД попросило 1 млрд рублей на оформление паспортов жителям Донбасса
МВД попросило дополнительные средства для увеличение размера зарплаты сотрудникам миграционной службы, которые в Ростовской области занимаются оформление российских паспортов для жителей Донбасса.
Московский Комсомолец 03:28
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Музыка
Борис Гребенщиков написал высмеивающую российских пропагандистов песню
Музыкант Борис Гребенщиков написал и исполнил сатирическую песню, высмеивающую собирательный образ российского пропагандиста.
Pravda.Ru 03:41
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Футбол
Сульшер рассказал, чего не хватает «Манчестер Юнайтед»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.
Евро-футбол.ру 04:14
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
В Германии сочли слова Зеленского в адрес Меркель оскорбительными
Президент Украины Владимир Зеленский, который при общении с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сказал, что канцлер ФРГ Ангела Меркель делает недостаточно для украинской стороны, оскорбил Германию.
Газета.Ru вчера в 01:51
Общество
Новые правила противопожарного режима запрещают курение на балконах
Отмечается, что согласно новым правилам противопожарного режима с 1 октября 2019 г. курящие на балконах граждане будут привлекаться к ответственности в случае пожара, произошедшего по их вине.
Москва меняется 27 сентября в 07:32