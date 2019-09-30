МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

с чего всё началось

Отмечается, что в основном жертвами становятся клиенты банков, владельцы автомобилей и недвижимости. Эксперты отмечают, что для предотвращения операций мошенников банкам необходимо перейти от смс-подтверждений операций к мобильной аутентификации и подписи в смартфоне.

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