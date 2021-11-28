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Беднейшим странам мира из-за нехватки минеральных удобрений грозит голод

Для производства аммиака, который присутствует во многих удобрениях, используется газ, цены на который резко выросли, увеличив стоимость и самих удобрений.
ПРАЙМ
Фермеры применяют удобрения для повышения урожайности кукурузы, рапса и пшеницы.
ПРАЙМ
Глава Yara International призвал к поддержке и финансированию гуманитарной организации Мировая продовольственная программа (World Food Programme, WFP), чтобы избежать массового голода.
ПРАЙМ
С начала 2021 года мировые цены на удобрения выросли на 80 процентов, а стоимость азотного удобрения карбамида в ноябре впервые превысила тысячу долларов за тонну.
Lenta.ru

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Беднейшим странам мира из-за нехватки минеральных удобрений грозит голод
FBM.ruвчера в 14:26
Беднейшим странам мира в ближайшее время прогнозируют голод
Kadara.ruвчера в 10:00
Глава Yara International: дефицит удобрений может вызвать голод в беднейших странах мира
Lenta.ruвчера в 16:03
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