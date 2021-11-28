FBM.ruБеднейшим странам мира из-за нехватки минеральных удобрений грозит голодДля производства аммиака, который присутствует во многих удобрениях, используется газ, цены на который резко выросли, увеличив стоимость и самих удобрений.ПРАЙМФермеры применяют удобрения для повышения урожайности кукурузы, рапса и пшеницы.ПРАЙМГлава Yara International призвал к поддержке и финансированию гуманитарной организации Мировая продовольственная программа (World Food Programme, WFP), чтобы избежать массового голода.ПРАЙМС начала 2021 года мировые цены на удобрения выросли на 80 процентов, а стоимость азотного удобрения карбамида в ноябре впервые превысила тысячу долларов за тонну.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииБеднейшим странам мира из-за нехватки минеральных удобрений грозит голодFBM.ruвчера в 14:26Беднейшим странам мира в ближайшее время прогнозируют голодKadara.ruвчера в 10:00Глава Yara International: дефицит удобрений может вызвать голод в беднейших странах мираLenta.ruвчера в 16:03Показать все источникиОценить47Поделиться