"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной", – подчеркнул Беглов.