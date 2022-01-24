"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной", – подчеркнул Беглов.
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга По информации оперативного штаба, по состоянию на 24 января, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 8 413 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, считая, что прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.