Будьте в Плюсе

Беглов: Петербург переходит в мобилизационный режим из-за осложнения эпидобстановки

Осложнение эпидемической обстановки в Санкт-Петербурге требует перехода в мобилизационный режим.
ТАСС
"Хотел бы отметить серьезное осложнение эпидемической обстановки. На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости – более 9 тысяч инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной", – подчеркнул Беглов.
Москва 24
Губернатор отметил, что Петербург впервые за время пандемии меняет систему оказания государственной медицинской помощи.
РИА Новости
Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга По информации оперативного штаба, по состоянию на 24 января, в Санкт-Петербурге за минувшие сутки выявили 8 413 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Центральная Служба Новостей

Подробнее о событии

Александр Беглов: Петербург переходит в мобилизационный режим из-за роста заболеваемости
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:37
Беглов: Санкт-Петербург переходит в «мобилизационный режим» из-за распространения COVID-19
РБКвчера в 10:56
Беглов: Петербург переходит в мобилизационный режим из-за осложнения эпидобстановки
ТАССвчера в 10:47
Беглов заявил о подготовке более строгих ограничений в Петербурге из-за COVID-19
RT на русскомвчера в 10:46
Губернатор Петербурга Беглов: город переходит в мобилизационный режим из-за омикрон-штамма
РИА Новостивчера в 11:03
Губернатор Беглов: в Петербурге готовятся ввести более строгие ограничения из-за COVID-19
Lenta.ruвчера в 10:36
Александр Беглов: «Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной»
Петербургский дневниквчера в 10:28

Интересное

В Бурятии объяснили решение не вводить локдаун из-за мощной вспышки ковида

В Бурятии в последние дни наблюдается стремительный рост заболеваемости COVID-19. Она отмечается во всех возрастных группах.
Информ Полис onlineвчера в 05:31

В РФ хотят пустить пенсионные накопления на покупку жилья

Для покупки жилья в России предложили использовать пенсионные накопления.
Известия18:46

В ДНР заявили, что ВСУ перебросили в Донбасс РСЗО и танки для формирования ударных групп

Украинские силовики перебросили в Донбасс реактивные системы залпового огня (РСЗО) и танковые соединения для формирования ударных групп, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР.
РИА Новости19:01

Представитель Госдепа Прайс: США не станут уступать России в вопросе гарантий безопасности

Администрация США не намерена идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности, считая, что прогресс в данных переговорах возможен лишь на основе взаимных шагов, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
РИА Новостивчера в 15:58

В Омской области суд арестовал подростков, подозреваемых в убийстве семьи из трех человек

В Омской области суд на два месяца арестовал 14-летнюю школьницу и ее 17-летнего возлюбленного за спланированное убийство семьи из трех человек.
Lenta.ruвчера в 10:11

Ubisoft и Netflix представили трейлер мультфильма «Бешеные кролики. Вторжение на Марс»

Мультфильм расскажет о том, как земляне отправляют группу Кроликов с космической миссией на Марс, но, как вы уже можете догадаться, по прилету на красную планету все начинает идти наперекосяк.
Gamemag.ruвчера в 10:26

«Ты че, попутал?»: как выглядела и кого любила самая сексуальная гопница страны из Comedy Woman

После шоу Comedy Woman вся страна полюбила очаровательную и опасную гопницу в исполнении Марии Кравченко.
НГСвчера в 06:00

Лидеры ряда стран НАТО обсудили ситуацию вокруг Украины

Лидеры Великобритании и ряда других стран НАТО согласились, что в случае «вторжения» на Украину против России следует ввести беспрецедентный пакет санкций.
RT на русском19:05

Президент США Байден оскорбил журналиста FoxNews Дуси после выкриков с его стороны

Президент США Джо Байден на мероприятии с участием прессы отреагировал на выкрики журналистов, обозвав одного из телерепортеров.
РИА Новости18:53

Все участники встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили участие

Все участники предстоящей встречи советников лидеров «нормандской четвёрки» подтвердили своё участие в ней.
RT на русском17:08