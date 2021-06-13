США заявили, что хотят сотрудничать с РФ по стратегической стабильности, Сирии и Арктике

Соединенные Штаты считают, что могли бы сотрудничать с Россией по стратегической стабильности, вопросу гуманитарного доступа в Сирии, взаимодействию в Арктике и в ряде других сфер.