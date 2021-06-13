Беглов анонсировал усиление коронавирусных ограничений в Петербурге
Власти Санкт-Петербурга будут вынуждены вводить новые ограничения на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Губернатор Петербурга Александр Беглов завил, что Смольный вынужден ввести новые ограничения из-за роста случаев коронавирусной инфекции.
«Глава города заявил, что власти Санкт-Петербурга будут вынуждены ввести новые ограничения, соответствующие реальной эпидемической ситуации и стоящим перед Северной столицей задачам», — сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
Также Беглов распорядился усилить дезинфекцию общественного транспорта, транспортных узлов и других мест массового скопления граждан.
В Петербурге из-за ситуации с коронавирусом будет усилен контроль за работой сферы услуг
Газета.Ruвчера в 11:00