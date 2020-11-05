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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

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Петербургский дневник
Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.В источнике
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ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Ру18:26
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02
КП - Санкт-Петербург

Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:35
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
Фонтанка.Ру

Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Фонтанка.Рувчера в 13:44
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41

Несколько телеканалов США выключили из эфира выступление Трампа

Несколько крупных кабельных телеканалов США прервали выступление президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа после того, как он обвинил своих оппонентов в махинациях, пишет газета «Коммерсантъ».
Несколько телеканалов США выключили из эфира выступление Трампа
BFM.ru00:49

ФСБ задержала пятерых членов террористической ячейки в Казани

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пять членов организации задержаны за пропаганду и вербовку, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Ведомости02:17

Контролирующим лицом концерна «Калашников» стал Алан Лушников

«В группе компаний «Калашников» сменилось контролирующее лицо: 29 октября 2020 года единственным участником ООО «ТКХ-Инвест» стал Алан Валерьевич Лушников», — цитирует РИА Новости сообщение компании.
RT на русском02:00

Генпрокуратура России получила ответ ФРГ по запросам по Навальному

Генпрокуратура России получила ответ из Германии в отношении запросов по ситуации с Алексеем Навальным, в котором содержится просьба представить дополнительные данные по инциденту, но нет ответов на поставленные российской стороной вопросы.
RT на русском02:18

Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста на акции «Бессмертный полк»

Суд приговорил пермского студента Даниила Шестакова, обвиняемого в реабилитации нацизма во время акции "Бессмертный полк", к девяти месяцам исправительных работ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости02:29

В московской больнице в Коммунарке проходят лечение 945 пациентов

"В городской клинической больнице № 40 (в Коммунарке) находятся на лечении 945 пациентов, из них в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) - 177 (18,7%)", - написал Проценко, уточнив, что с 31 октября по 6 ноября в больницу поступили 852 пациента, из них 639 - с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
ТАСС02:21