Телеканал «Россия 1» завершает премьерный показ сериала «Зови меня мамой»

Сегодня состоится финал «Зови меня мамой», а с 9 ноября на «России 1» смотрите 16-серийный фильм «Бомба» К слову, публика мгновенно отреагировала на такие изменения в телепрограмме и, помимо впечатлений от самого сериала, задалась вопросом о том, сколько в итоге серий в проекте и будет ли показан фильм до самого конца.