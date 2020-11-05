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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.В источнике
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ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Ру18:26
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
Фонтанка.Ру

Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Фонтанка.Рувчера в 13:44
КП - Санкт-Петербург

Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:35

Телеканал «Россия 1» завершает премьерный показ сериала «Зови меня мамой»

Сегодня состоится финал «Зови меня мамой», а с 9 ноября на «России 1» смотрите 16-серийный фильм «Бомба» К слову, публика мгновенно отреагировала на такие изменения в телепрограмме и, помимо впечатлений от самого сериала, задалась вопросом о том, сколько в итоге серий в проекте и будет ли показан фильм до самого конца.
Tricolor TV Magazine3 ноября в 02:53

ОБСЕ рекомендовала своим странам-участницам не признавать итоги выборов в Белоруссии

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе рекомендовала своим странам-участницам не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на доклад назначенного в рамках Московского механизма докладчика ОБСЕ Вольфганга Бенедека.
Полит.рувчера в 10:52

Срочные патчи Adobe устранили критические проблемы в Acrobat и Reader

NPM Hijacking Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Хотя ноябрьский "вторник обновлений", в рамках которого компании выпустят запланированные патчи для своих продуктов, будет лишь на следующей неделе, инженеры Adobe решили, что патчи для ряда критических проблем в Acrobat и Reader ждать не могут.
Хакер Onlineвчера в 12:15

Автомобильные эксперты раскритиковали новый техрегламент

Ведущий автомобильного YouTube-канала, генеральный директор тюнинг-ателье Pro-Service Дмитрий Санников считает, что после введения нового техрегламента на дорогах снизится уровень безопасности, так как водители начнут самостоятельно ремонтировать свои машины.
Профильвчера в 08:50

Российские военные доставили гумпомощь в сирийский Абу-Джрейн

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарную помощь в населенный пункт Абу-Джрейн - небольшой сирийский город, после войны оказавшийся на грани выживания.
РЕН ТВвчера в 22:39

Great Wall начала продажи пикапов Wingle 7 в России

Анонсированное в прошлом месяце возвращение китайского бренда Great Wall в РФ состоялось - дилеры Haval уже предлагают покупателям рамный среднеразмерный пикап Great Wall Wingle 7 (GWM Wingle 7). Модель GWM Wingle 7 представляет собой 5-местный пикап с 2-рядной кабиной, его длина составляет 5 395 миллиметров (мм), ширина — 1 800 мм, а высота — 1 760 мм.
Тарантас Ньюсвчера в 09:30