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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

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КП - Санкт-Петербург
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Петербургский дневник
Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.В источнике
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Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

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Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41
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Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

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В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

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Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02

Британское издание The Economist оценило реформу российской армии

Эксперт Центра военно-морского анализа Майкл Кофман отмечает, что увеличение расходов на оборону позволило России за несколько лет вывести армию из плачевного состояния и сделать ее одной из самых сильных в мире.
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Винник шокировал поклонников изменениями после COVID-19

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Украина.рувчера в 11:40