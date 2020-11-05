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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

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Петербургский дневник
Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.В источнике
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Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41
КП - Санкт-Петербург

Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:35
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
REGNUM

Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

REGNUMвчера в 14:30
Фонтанка.Ру

Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Фонтанка.Рувчера в 13:44
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02

В течение часа подразделения ПВО Армении сбили третий по счету беспилотник

Примерно в 21:00 на участке Мец Масрик - Сотк Гегаркуникской области Армении ПВО ВС республики сбили еще один беспилотник противника, сообщает пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян на своей странице в Facebook.
Sputnik Армения4 ноября в 12:42

Суд отказал Навальному в возбуждении дела, не назвав его фамилии

В документе блогера называют "лицом, претендующим на роль потерпевшего" Кировский районный суд Томска отказал в удовлетворении требования в возбуждении уголовного дела по факту отравления блогера Алексея Навального.
АМИТЕЛ22:43

Трамп назвал себя победителем на выборах по «законным голосам»

Вашингтон, 6 ноября 2020, 08:24 — REGNUM Действующий президент США Дональд Трамп одержал победу во «многих критически важных штатах», в том числе во Флориде, Айове, Индиане, Огайо, и с «исторически рекордными цифрами».
REGNUM00:24

Михаил Музраев дал развернутые показания на финальной стадии следствия

Михаил Музраев дал развернутые показания на финальной стадии следствия ФСБ завершила расследование уголовного дела в отношении советника по особым поручениям председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина генерал-лейтенанта юстиции Михаила Музраева.
Коммерсантъ4 ноября в 12:51

Губернатор Омской области отправил в отставку главу регионального Минздрава

Губернатор Омской области Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после инцидента с доставкой пациентов на скорых к зданию Минздрава.
Ведомостивчера в 08:30

Шесть человек умерли от коронавируса в Новосибирской области за сутки

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано шесть летальных исходов — от коронавируса и вызванных им осложнений умерли трое мужчин в возрасте 60 лет, 67 лет и 69 лет, и три женщины в возрасте 73 года, 74 года и 88 лет.
Kursk.comвчера в 01:32

«Без булдырабыз» на авторынке: Mercedes и Porsche на пике спроса в Татарстане

Уточним, что мощный плацдарм бренд прочно занял именно в столице РТ ТРЕТИЙ ГОД КРЯДУ PORSCHE СТАВИТ РЕКОРДы За 9 месяцев спрос на новые премиальные авто в Татарстане вырос на 0,9%: с 2 895 в январе – сентябре 2019-го до 2 920 за тот же период этого года, следует из имеющегося в распоряжении редакции отчета агентства «Автостат».
БИЗНЕС Online00:00