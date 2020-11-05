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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

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Петербургский дневник
Губернатор предлагает свою поправку на этапе второго чтения бюджета, и порой это вносит существенные коррективы в финансирование основных статей. Так, Александр Беглов предлагает увеличить план по доходам в 2021 год на 28,2 млрд рублей, расходов — н 30,7 млрд рублей.В источнике
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КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург03:37
ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Ру18:26
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41
Фонтанка.Ру

Социалка, метро, электробусы и бродячие собаки. Беглов увеличивает доходы и расходы бюджета на 2021 год

Фонтанка.Рувчера в 13:05
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02

МТС запустила дистанционное подключение виртуальных SIM-карт

Российский оператор сотовой связи запустил в опытно-промышленную эксплуатацию технологии виртуальных SIM-карт eSIM в России, они доступны для подключения всем желающим во всех регионах страны, где есть присутствия оператора.
МТС запустила дистанционное подключение виртуальных SIM-карт
FBM.ruвчера в 08:38

В Госдуму внесли поправки о порядке лишения неприкосновенности экс-президентов

Сенатор добавил, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда об отрешении президента России или о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее трети депутатов Госдумы.
Ведомостивчера в 03:07

Рубль умеренно растет к доллару и евро в рамках коррекции

В ближайшее время могут сойтись несколько политических факторов, которые приведут к тому, что доллар будет стоить около 100 рублей, а евро – свыше 115-ти, предположил руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев в беседе с "РИА Новости".
SM News3 ноября в 04:48

Телеканалы США прервали речь Трампа о фальсификациях на выборах

Американские каналы MSNBC, CNBC, CBS, NBC и ABC прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, где он назвал прошедшие выборы сфальсифицированными и коррумпированными, так как сочли его слова ложными и бездоказательными.
Ведомости03:22

Россия приступила к созданию новейшей гиперзвуковой ракеты легкого класса

Сухопутные войска РФ смогут быстро уничтожать штабы, пункты управления, артиллерию и бронетехнику противника, когда на вооружение российской армии поступит новейшая гиперзвуковая ракета легкого класса, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.
Газета.Ru3 ноября в 06:55

Испытания российской ракеты вызвали споры в США

7 октября в Белом море были проведены испытания новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон», о которой Глава государства Владимир Путин заявил, что этот тестовый запуск – большое достижение не только конструкторов, но и всей страны.
Что происходит03:10