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REGNUM
REGNUM

Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.В источнике
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ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Ру18:26
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41
Фонтанка.Ру

Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Фонтанка.Рувчера в 13:44
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
КП - Санкт-Петербург

Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:35
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02

Запуск Crew-1 в графике, несмотря на задержку с полетом Sentinel-6

На брифинге 28 октября НАСА заявило, что заменяет два двигателя Merlin в ускорителе Falcon 9, который запустит коммерческую миссию с экипажем Crew-1, которая в настоящее время запланирована на 14 ноября с запуском из Космического центра Кеннеди.
Запуск Crew-1 в графике, несмотря на задержку с полетом Sentinel-6
AstroNews.ruвчера в 10:56

Журова выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России

Москва, 5 ноября 2020, 15:55 — REGNUM Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова («Единая Россия») не поддерживает инициативу депутата Госдумы от Дагестана Гаджимурада Омарова («Справедливая Россия») присвоить бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову звание Героя России.
REGNUMвчера в 07:55

В Японии разработали концепт-проект городского космодрома для Токио

В Японии разработан концептуальный проект городского хаба для космических путешествий, который будет совмещать функции космодрома для космических шаттлов и научного центра по изучению космоса.
Российская газетавчера в 13:05

Найденный в Сахаре метеорит доказал присутствие воды на Марсе

Международная команда ученых во главе с профессором Такаши Микочи из Токийского университета (Япония) изучила марсианский метеорит NWA 7533, который был найден в пустыне Сахара, и обнаружила признаки присутствия воды на Марсе миллиарды лет назад.
Российская газета3 ноября в 09:30