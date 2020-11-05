Губернатор предлагает свою поправку на этапе второго чтения бюджета, и порой это вносит существенные коррективы в финансирование основных статей. Так, Александр Беглов предлагает увеличить план по доходам в 2021 год на 28,2 млрд рублей, расходов — н 30,7 млрд рублей.

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