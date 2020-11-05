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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

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Петербургский дневник
Губернатор предлагает свою поправку на этапе второго чтения бюджета, и порой это вносит существенные коррективы в финансирование основных статей. Так, Александр Беглов предлагает увеличить план по доходам в 2021 год на 28,2 млрд рублей, расходов — н 30,7 млрд рублей.В источнике
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КП - Санкт-Петербург

Губернатор добавил денег на развитие транспорта и строительство метро в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербург03:37
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41
Фонтанка.Ру

Социалка, метро, электробусы и бродячие собаки. Беглов увеличивает доходы и расходы бюджета на 2021 год

Фонтанка.Рувчера в 13:05
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
ЗакC.Ру

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

ЗакC.Ру18:26

Суд отправил в СИЗО документ, позволяющий этапировать Ефремова в колонию

Ранее, 30 октября, член столичной Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович сообщила, что осужденный на 7,5 года колонии актер Михаил Ефремов останется отбывать срок в хозотряде столичного СИЗО-5 («Водник»).
Суд отправил в СИЗО документ, позволяющий этапировать Ефремова в колонию
BFM.ru08:25

Обследования Навального в России не выявили у него отравления

В Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу заявили, что после госпитализации в Омске Алексею Навальному провели ряд исследований, которые не выявили у него каких-либо следов отравления.
RT на русском04:31

Panasonic создала пылесос для «спасения» наушников AirPods на вокзалах

Токио, 6 ноября 2020, 22:03 — REGNUM Компания Panasonic создала специальный пылесос, который предназначен для того, чтобы доставать с гравийного покрытия железнодорожных путей беспроводные наушники, подобные Apple AirPods.
REGNUM14:03

Пропавший топ-менеджер Skillbox обнаружен мертвым в море

Пропавший топ-менеджер Skillbox обнаружен мертвым в море Тело совладельца ООО "Скилбокс" Игоря Коропова, пропавшего в Адлере пять дней назад, обнаружено в море в нескольких сотнях метров от Нижнеимеретинского порта, где мужчину видели в последний раз.
Коммерсантъ10:27

Пермский врач рассказала, что делать при заражении родных коронавирусом

«Поскольку достаточна велика вероятность, что заражение других членов семьи уже произошло, то всей семье нужно соблюдать самоизоляцию, дальше врач расскажет обо всех последующих действиях», — поясняет инфекционист.
Цензуры.Нет13:09

Кедми рассказал, как изменится политика США после выборов

Руководитель израильской спецслужбы «Натив» в 1992-1999 гг. Яков Кедми считает, что политика США на международной арене после выборов президента не поменяется, поскольку ни у одного из претендентов на кресло президента США нет понимания стоящих перед США проблем и, соответственно, программы действий по их преодолению.
ФАН4 ноября в 13:00

ФСБ задержала пятерых членов террористической ячейки в Казани

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность ячейки запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», пять членов организации задержаны за пропаганду и вербовку, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Ведомости02:17

СК рассмотрит новые эпизоды в деле о мошенничестве с имуществом Баталова

Адвокат Павел Астахов, представляющий интересы вдовы актера Алексея Баталова Гитаны и дочери Марии, заявил о новых эпизодах мошенничества в деле артистки Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:02