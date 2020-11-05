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REGNUM
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Беглов добавит деньги на метро и транспортную реформу в 2021 году

Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.В источнике
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ЗакC.Ру

Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

ЗакC.Рувчера в 14:46
Мойка78

Ко второму чтению в бюджете Петербурга вырастут социальные и медицинские расходы

Мойка78вчера в 12:02
КП - Санкт-Петербург

Беглов внес поправку к проекту бюджета на 2021 год в Санкт-Петербурге

КП - Санкт-Петербургвчера в 13:35
Телеканал Санкт-Петербург

Поправка к закону о бюджете Петербурга увеличивает расходы на здравоохранение, поддержку бизнеса и развитие транспорта

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 12:56
Город+

В ЗакС внесли новую поправку к проекту закона о городском бюджете на 2021 год

Город+вчера в 12:47
Фонтанка.Ру

Железнодорожное кольцо в Петербурге включили в бюджет. В 2021 году начнут тратить на проект

Фонтанка.Рувчера в 13:44
Петербургский дневник

В петербургский ЗакС внесена поправка губернатора к проекту бюджета города

Петербургский дневниквчера в 13:41

Российские хоккеисты забросили финнам шесть шайб в Кубке Карьяла

В дебютном матче первого этапа хоккейного Евротура – Кубка Карьяла сборная России на льду "Хартвалл Арены" в Хельсинки обыграла команду Финляндии – 6:2. У победителей встречи голами отметились Родион Амиров (2-я минута), Марат Хуснутдинов (12), Илья Сафонов (17), Даниил Чайка (36), Егор Чинахов (39) и Егор Афанасьев (52), а у финнов шайбы забросили Эльмери Эронен (23) и Ере Саллинен (41).
Вести.Ruвчера в 14:00

Байден до оглашения итогов выборов запустил сайт по переходу власти

Кандидат в президенты США Джозеф Байден еще до оглашения итогов выборов запустил свой «сайт переходного периода» по подготовке к передаче полномочий от действующего президента страны Дональда Трампа.
Аргументы и Фактывчера в 00:47

Главы МИД России и Германии обсудили Карабах

Относительно ситуации в Нагорном Карабахе обеими сторонами была «подтверждена необходимость скорейшего выполнения договоренностей, содержащихся в московском заявлении министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении от 10 октября».
ИА Красная Веснавчера в 13:49

Посольство РФ ожидает от Австрии информации о гражданстве задержанных после теракта в Вене

Посольство России в Австрии ожидает от австрийской стороны официальное подтверждение о возможном наличии российского гражданства у кого-то из задержанных по делу о теракте в Вене.
ТАССвчера в 06:37

В ДНР сообщили об обстреле украинской армией автобуса с работниками фильтровальной станции

Уточняется, что представительство ДНР в СЦКК запросило от украинской стороны дополнительные гарантии безопасности для установления устойчивого режима тишины, благодаря чему удалось завершить ротацию смен работников фильтровальной станции.
ТАССвчера в 09:27

Saudi Aramco снизила декабрьские цены на нефть для Азии и США

Нефтяная компания Saudi Aramco раскрыла экспортные цены на нефть на декабрь, снизив их для Азии и США из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в мире и усилением мер по борьбе с ним, пишет Bloomberg со ссылкой на данные компании.
ТАССвчера в 09:06

Аналитики оценили, чем привлечь жителей России к покупке авто онлайн

Российские автовладельцы Skoda, Volkswagen, Ford и Opel больше всех готовы прибегнуть к покупке авто онлайн, если будет доступен заказ дополнительных опций, выяснили эксперты «Автостата», 5 октября сообщает аналитическое агентство.
ИА Красная Веснавчера в 15:32

Песков признал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

Заранее принятые меры по мобилизации систем здравоохранения позволили держать под контролем ситуацию с распространением COVID-19 в России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Газета.Ruвчера в 09:49

«Саутгемптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Уолкотт позарится на топ-3 АПЛ, Энди Кэрролл ответит

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл» 6 ноября 2020 года Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Ньюкасл Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95.
Чемпионатвчера в 15:15

В Госдуму внесли поправки о порядке лишения неприкосновенности экс-президентов

Сенатор добавил, что решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда об отрешении президента России или о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято 2/3 голосов от общего числа сенаторов и депутатов по инициативе не менее трети депутатов Госдумы.
Ведомостивчера в 03:07

Власти Дании ужесточили ограничения людей из-за коронавируса у норок

Копенгаген, 5 ноября 2020, 23:31 — REGNUM Для жителей северо-восточной части Дании вводятся новые карантинные ограничения из-за мутации коронавируса у животных, сообщает 5 ноября Ekstra Bladet со ссылкой на премьер-министра Дании Метте Фредриксен.
REGNUMвчера в 15:31