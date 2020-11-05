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Санкт-Петербург, 5 ноября 2020, 22:30 — REGNUM Губернаторская поправка к проекту бюджета Санкт-Петербурга на 2021 год добавит средств на строительство метро и транспортную реформу. Об этом 5 ноября сообщили в Смольном.