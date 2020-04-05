Коронавирус
REGNUMБеглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
4 апреля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и губернатора Петербурга Александра Беглова. Темой стали проводимые в городе мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Невские Новости11:05
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Владимир Путин и Александр Беглов обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург12:08
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