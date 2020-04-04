Коронавирус

REGNUMREGNUMБеглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Владимир Путин и Александр Беглов обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом

Телеканал Санкт-Петербург12:08

Власти Петербурга получили из федерального бюджета 3,5 млрд на оснащение больниц койками

ТАСС12:05

3,5 млрд рублей перечислили Петербургу для помощи больным с коронавирусом

КП - Санкт-Петербург11:15

Владимир Путин провел телефонный разговор с Александром Бегловым

Петербургский дневник11:16

Беглов поговорил с Путиным. Обсуждали коронавирус и использование 3,5 млрд руб

Фонтанка.Ру11:39

Беглов провёл телефонные переговоры с Путиным по поводу коронавируса

78.ru11:13

Петербург получил 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом

Город+11:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:17, Ашберн
Общество

Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
REGNUM 10:09
Экономика

Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
РБК 12:01
Происшествия

Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух

Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Интерфакс 11:39
Общество

Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина

Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
КП - Екатеринбург 08:24
Общество

Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России

В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Live24 08:22
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru 09:36
Общество

Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов

«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.
Взгляд.ру 10:04
Армия и оружие

В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов

Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Евразия Daily вчера в 10:26
Религия

Патриарх Кирилл объехал Москву c чудотворной иконой на «Мерседесе»

Патриарх Кирилл совершил объезд столицы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" и молитвой об избавлении от "морового поветрия".
Московский Комсомолец вчера в 11:27
Авто

В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х

Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Народные новости 08:40
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Общество

В Китае почтили память погибших от коронавируса

Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Газета.Ru 03:09
Общество

Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля

Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Prooren.ru 03:09
Здоровье

В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.
Комсомольская правда 12:44
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Происшествия

Арестован вице-губернатор Кировской области

Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
RT на русском 08:23
Общество

Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом

Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 05:45
Игры

Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен

Inc-news.ru 02 апреля в 17:09
Общество

В Москве объяснили правила изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Lenta.ru вчера в 06:31
Общество

МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деньги поступили на счёт министерства.
RT на русском 12:02
Общество

Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом

Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
РИА Новости 11:28
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Происшествия

Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих

Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
РБК 10:18
Политика

США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании

США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Lenta.ru вчера в 02:58
Происшествия

Четыре человека заблудились возле озера Ханка в Приморье из-за метели

Четыре человека заблудились в метель возле озера Ханка в Приморском крае, их ищут спасатели.
Газета.Ru 13:05
Общество

В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции

Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Ведомости 02 апреля в 16:59
Общество

Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц

Россия намерена к июню нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 3 тысяч единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.
Газета.Ru 10:45
Шоу-бизнес

Александр Жулин в третий раз стал отцом

Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Sports.ru вчера в 06:42
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Здоровье

Число жертв коронавируса в Белоруссии выросло до 5

За всё время от коронавируса в Белоруссии вылечился 41 человек.
Говорит Москва 10:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное