Коронавирус
REGNUMБеглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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Владимир Путин и Александр Беглов обсудили мероприятия по борьбе с коронавирусом
Телеканал Санкт-Петербург12:08
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Общество
Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Москва, 4 апреля 2020, 17:09 — REGNUM Правительство России ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении должников, осуществляющих свою деятельность в определенных сферах экономики страны.
Экономика
Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса
Министр экономического развития Максим Решетников считает, что ситуация с коронавирусом не означает, что экономику нужно «поставить на стоп», напротив, предприятия должны искать способ продолжить работу.
Происшествия
Число жертв взрыва газа в Орехово-Зуеве выросло до двух
Тело еще одного погибшего обнаружено при разборе завалов на месте взрыва газа в жилой пятиэтажке в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Общество
Коронавирус в Екатеринбурге и Свердловской области: можно ли купить товары для детей во время карантина
Губернатор Куйвашев продолжает отвечать на самые волнующие свердловчан вопросы. Делает он это на своей странице в Instagram.
Общество
Оптимистичным назвали развитие ситуации с коронавирусом в России
В России сценарий развития коронавирусной инфекции весьма оптимистичный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Общество
Назван процент носителей коронавируса в России без симптомов
«Цифры на вчерашний день – 25% людей из всего общего количества инфицированных, о которых штаб докладывает каждый день, 24,8% – люди, у которых не было никаких симптомов, но они носители», – пояснила глава ведомства, передает ТАСС.
Армия и оружие
В Черном море поиск обломков Су-27 идет в стороне от найденных фрагментов
Минобороны России продолжает поиск обломков истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Черном море 25 марта.
Религия
Патриарх Кирилл объехал Москву c чудотворной иконой на «Мерседесе»
Патриарх Кирилл совершил объезд столицы с чудотворной иконой Богоматери "Умиление" и молитвой об избавлении от "морового поветрия".
Авто
В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х
Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Общество
В Китае почтили память погибших от коронавируса
Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Общество
Денис Паслер продлит самоизоляцию в Оренбуржье до 12 апреля
Во время онлайн-брифинга в соцсетях глава региона напомнил, что Владимир Путин порекомендовал продлить режим самоизоляции до 30 апреля.
Здоровье
В ВОЗ отреагировали на сообщения о коронавирусе у 15% кошек в Ухане
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ведет тщательный мониторинг случаев заражения домашних питомцев коронавирусом нового типа, однако на данный момент нет никаких сведений о передаче инфекции от животных к человеку.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Происшествия
Арестован вице-губернатор Кировской области
Суд арестовал вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко, который был задержан с поличным при получении крупной суммы денег.
Общество
Минпросвещения не исключает, что школьникам придется учиться летом
Министерство просвещения России ставит перед собой задачу завершить учебный год в установленные сроки и сделать так, чтобы в летний период школьником не пришлось учиться, но все будет зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.
Игры
Релиз The Last of Us: Part 2 перенесен
Общество
В Москве объяснили правила изоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что вводить пропуска для передвижения по городу пока не будут, но все зависит от развития ситуации и того, как жители столицы будут соблюдать режим самоизоляции.
Общество
МИД получил выделенные кабмином деньги для помощи россиянам за рубежом
Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, деньги поступили на счёт министерства.
Общество
Врач назвал места с высоким риском заражения коронавирусом
Для минимизации риска заражения Зайцев рекомендовал соблюдать дистанцию и выбирать безналичный способ оплаты, а также пользоваться теми заправками, где не требуется самостоятельно брать в руки шланг.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Происшествия
Во Франции неизвестный напал с ножом на прохожих
Вооруженный ножом мужчина напал на прохожих в городе Романс-сюр-Изер на юго-востоке Франции.
Политика
США приняли помощь от попавшей под санкции российской компании
США приняли помощь, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), от попавшей под санкции российской компании.
Происшествия
Четыре человека заблудились возле озера Ханка в Приморье из-за метели
Четыре человека заблудились в метель возле озера Ханка в Приморском крае, их ищут спасатели.
Общество
В Мосгорсуд подали первый иск к мэрии из-за указа о режиме изоляции
Мосгорсуд зарегистрировал иск москвича Дмитрия Кисиева к правительству Москвы о признании недействующими положений указа мэра от 29 марта 2020 г. № 34-УМ, которым введен режим самоизоляции для жителей города в связи с эпидемией коронавируса.
Общество
Россия нарастит объемы выпуска аппаратов ИВЛ до 3 тысяч в месяц
Россия намерена к июню нарастить объемы производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 3 тысяч единиц, заявил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.
Шоу-бизнес
Александр Жулин в третий раз стал отцом
Тренер Александр Жулин сообщил, что в третий раз стал отцом.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Москвовские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии выросло до 5
За всё время от коронавируса в Белоруссии вылечился 41 человек.