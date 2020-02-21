Общество
78.ruБеглов изменил сроки уплаты транспортного налога для компаний
Согласно внесённым поправкам, исключаются положения, устанавливающие сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей для петербургских налогоплательщиков-организаций. Это позволит привести городской закон о налогах с борах в соответствии с федеральным.
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В Петербурге меняются сроки уплаты транспортного налога для организаций
Телеканал Санкт-Петербург03:32
В Петербурге изменились сроки уплаты транспортного налога для организаций
Коммерсантъ Санкт-Петербург07:28
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