Общество

78.ru78.ruБеглов изменил сроки уплаты транспортного налога для компаний

Согласно внесённым поправкам, исключаются положения, устанавливающие сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей для петербургских налогоплательщиков-организаций. Это позволит привести городской закон о налогах с борах в соответствии с федеральным.
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В Петербурге меняются сроки уплаты транспортного налога для организаций

Петербургский дневник04:02

В Петербурге меняются сроки уплаты транспортного налога для организаций

Телеканал Санкт-Петербург03:32

Беглов изменил сроки уплаты транспортного налога для компаний

78.ru05:26

Беглов изменил сроки уплаты транспортного налога для петербургских компаний

Мойка7804:09

В следующем году для петербургских организаций изменятся сроки уплаты транспортного налога

АБН04:22

В Петербурге изменились сроки уплаты транспортного налога для организаций

Peterburg2.ru05:46

В Петербурге изменились сроки уплаты транспортного налога для организаций

Коммерсантъ Санкт-Петербург07:28
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Политика

В партии Зеленского предложили способ проведения «выборов» в Крыму

Ранее Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о желании провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса и российский Крым.
РИА Новости вчера в 21:32
Общество

«Трансперенси Интернешнл» подсчитал траты чиновников на авиаперелеты

В материале центра сказано, что только четыре министерства представляют детализированные акты о перелетах чиновников.
Коммерсантъ 05:14
Общество

Российские мужчины назвали идеальный возраст для вступления в брак

Более половины опрошенных мужчин (58,6 процента) считают регистрацию первого брака обязательным условием счастливой совместной жизни.
Российская газета вчера в 21:00
Политика

Песков прокомментировал расследование убийства Немцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос журналистов об интересе ОБСЕ к расследованию убийства политика Бориса Немцова, заявив, что по действующему законодательству, этим должны заниматься следственные органы РФ и никакие международные расследования на территории РФ проводиться не могут.
РИА Новости 05:59
Армия и оружие

США потеряли в Сирии оружия на 715 млн долларов

США потеряли тысячи единиц оружия, которые Пентагон поставлял своим союзникам в Сирии, пишут СМИ со ссылкой на отчет генерального инспектора американского военного ведомства.
Взгляд.ру 07:58
Армия и оружие

Сирийская армия отбила очередную атаку протурецких боевиков в Идлибе

В восточной части провинции Идлиб военнослужащие сирийских правительственных войск остановили очередную попытку наступления оппозиционных сил, поддерживаемых Турцией.
Военное обозрение 08:26
Общество

В Брянске у пассажира поезда заподозрили коронавирус

В пограничном санитарно-карантинном пункте управления Роспотребнадзора на станции «Брянск-Орловский» уточнили, что пассажирка, гражданка Китая, и ещё два человека госпитализированы, остальные проходят медобследование, сообщает Российская газета.
REGNUM 01:56
Биатлон

Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

Биатлонист Евгений Гараничев определен одним из четырех спортсменов, кто примет участие в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце.
Вести.Ru 08:42
Наука

Названа польза средиземноморской диеты для пожилых людей

ToDay News Ufa 19 февраля в 03:34
Общество

Эвакуированная из Уханя показала условия проживания в Новых Санжарах

Условия, в которых будут проходить карантин граждане Украины и иностранцы, эвакуированные из Уханя, оставляют желать лучшего.
REGNUM 04:27
Политика

Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил страну со средневековой Европой, в связи с ситуацией в Новых Санжарах.
Газета.Ru 07:55
Общество

Мизерная пенсия на Украине стала ключевой проблемой для властей

«82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысяч гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения», — подчеркнула замминистра.
ФАН вчера в 15:44
Происшествия

В Екатеринбурге у второго по счету ребенка подозревают коронавирус

Кировский районный суд Екатеринбурга принудительно госпитализировал уже второго по счету ребенка, прилетевшего с китайского курортного острова Хайнань, у которого заподозрили коронавирусную инфекцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе облсуда.
РИА Новости 08:28
Общество

В России отменили советскую норму о молоке «за вредность»

Правительство отменило действие постановления Совета министров СССР от 1965 года, по которому работникам вредных производств полагается бесплатное молоко, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 07:47
Кино

Трамп раскритиковал вручение «Оскара» корейскому фильму «Паразиты»

Дональд Трамп, президент США, раскритиковал южнокорейский фильм Пон Чжун Хо «Паразиты», который сумел получить главный «Оскар».
ToDay News Ufa 03:06
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова поскользнулась на платье

На кадрах балерина стоит на фотофоне в вечернем бархатном платье в пол с высоким разрезом до бедра.
VSE42.RU вчера в 21:40
Происшествия

Ставивший пасынка на гречку омич получил 4,5 года колонии

Житель Омска Сергей Казаков, который ставил в воспитательных целях сына своей сожительницы коленями на гречку, получил 4,5 года колонии.
RT на русском 08:59
Политика

Свой в Думе: лидер группы «Ленинград» вступил в партию и был осмеян

Лидер скандально известной российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в Партию роста.
Newvz.ru 02:10
Общество

Российскую икру назвали никому в мире не нужной

Лососевая икра пользуется спросом только в России, Белоруссии и на Украине, а в остальном мире она никому не нужна.
Lenta.ru 00:01
Происшествия

Замглавы Минимущества Мурманской области Бунтова задержали за взятку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил журналистам факт задержания, уточнив, что задержан именно Бунтов.
ТАСС 07:46
Политика

Путин рассказал об ударении в слове «украинцы»

Журналист агентства Андрей Ванденко говорил об ударении на вторую гласную — «укра́инцами», а российский лидер настаивал на ударении на третью — «украи́нцами».
Известия 01:48
Политика

Певица Валерия создаст женскую политическую партию

Газета.Ru 07:50
Кино

В Москве прошла премьера фильма «Калашников»

Премьерный показ фильма, посвященного легендарному конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, прошел в киноцентре "Октябрь" во вторник.
ТАСС 18 февраля в 14:38
Экономика

Россия предложила Белоруссии снижать премию в цене нефти на $2 в год

Российская сторона предложила Белоруссии снижать премии по ценам на поставляемую нефть примерно на $2 за 1 т каждый год, то есть пропорционально снижению экспортной пошлины.
РБК 06:43
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о потерях на линии разграничения Донбасса

Говорит Москва 18 февраля в 03:48
Политика

В Киеве назвали парад 9 мая «инструментом агрессивной политики» России

Глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович считает, что парад в День Победы в Москве - это "инструмент агрессивной политики РФ".
РИА Новости 08:37
Музыка

Все соло, дуэты и три нового альбома BTS «Map of the Soul: 7»

Уже сегодня BTS выпускают свой новый альбом «Map of the Soul: 7», а буквально вчера BigHit наконец-то поделились некоторыми подробностями о трек-листе, в который войдет 20 песен.
Popcake 01:30
Политика

Поправки в Конституцию россиянам объяснят волонтеры

Волонтеры разъяснят гражданам суть поправок в Конституцию России перед голосованием.
Вестник Кавказа 05:07
Происшествия

У принудительно госпитализированной петербурженки не нашли коронавирус

Врачи не нашли коронавирус COVID-19 у жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, которая сбежала из больницы и была принудительно госпитализирована второй раз.
Коммерсантъ вчера в 19:48
Происшествия

В бунтовавшем из-за коронавируса украинском поселке детей не пустили в школу

Lenta.ru 08:49
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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