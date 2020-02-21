Общество
78.ruБеглов изменил сроки уплаты транспортного налога для компаний
Согласно внесённым поправкам, исключаются положения, устанавливающие сроки уплаты транспортного налога и авансовых платежей для петербургских налогоплательщиков-организаций. Это позволит привести городской закон о налогах с борах в соответствии с федеральным.
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В Петербурге меняются сроки уплаты транспортного налога для организаций
Телеканал Санкт-Петербург03:32
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Армия и оружие
В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии
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С апреля поезда в Крым начнут курсировать еще из трех городов
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Пенсионная реформа не помогла достичь высокого уровня жизни пожилых людей.
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Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
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Для приезжих из четырех стран — Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана — предполагается значительно сократить срок принятия гражданства России, заявил «Интерфаксу» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.