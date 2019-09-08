Политика
RT на русскомБеглов лидирует на выборах главы Петербурга
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы города. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК, Беглов набирает 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов.
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