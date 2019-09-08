Политика
Вести.RuНа выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов
Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 6,28% протоколов. За него проголосовали более половины избирателей. По данным Центризбиркома, временно исполняющий обязанности губернатора лидирует с результатом 67% голосов.
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Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
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На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
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Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
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На выборах в шести регионах врио губернаторов одерживают победу в первом туре
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Кандидаты от оппозиции лидируют в 19 округах на выборах в Мосгордуму
По результатам обработки более 20% бюллетеней, кандидаты КПРФ побеждают в 12 округах, «Справедливой России» – в четырех, «Яблока» – в трех округах.
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Турция и США провели патрулирование зоны безопасности в Сирии
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В Нижнем Новгороде Чкаловская лестница частично обрушилась
Верхняя смотровая площадка на Чкаловской лестнице в Нижнем Новгороде частично обрушилась.
Московский Комсомолец 12:29
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Ученые в России разработали новый материал для атомных реакторов
Ученые Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» создали композиционный материал нового поколения, который можно использовать в атомных реакторах.
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Общество
Врански пытался организовать карусель на выборах в Петербурге
Красимир Врански попытался через подставных лиц организовать в Санкт-Петербурге избирательную карусель, обещая участникам заплатить по пять тысяч рублей за то, что те на нескольких участках проголосуют за кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Яблоко».
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Победитель US Open и бывшая первая ракетка мира Марат Сафин высказал мнение о физической форме своего соотечественника Даниила Медведева.
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Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
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Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
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На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 17 человек
Служба безопасности предприятия задержала в субботу трех человек, которые хотели фотографировать закрытые объекты с крыши предприятия и затем выложить снимки в интернет.
РИА Новости 06:28
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Второй инцидент произошел с членом участковой избирательной комиссии 1619: его на выходе из дома сегодня утром ударил неизвестный.
Петербургский дневник 05:50
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Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
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Intel назвала причину своих неудач на рынке процессоров
Кому именно уступили, конечно, не сказали. И причиной своих проблем назвали дефицит процессоров.
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В Ленинградской области завершились учения военной авиации
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Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
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Бузова вспомнила, как Костенко уводила от нее Тарасова
Недавно супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко, объявила, что носит под сердцем второго ребенка.
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