Политика

Вести.RuВести.RuНа выборах главы Петербурга лидирует Александр Беглов

Александр Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга по итогам обработки 6,28% протоколов. За него проголосовали более половины избирателей. По данным Центризбиркома, временно исполняющий обязанности губернатора лидирует с результатом 67% голосов.
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