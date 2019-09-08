Политика

ИзвестияИзвестияБеглов лидирует на выборах губернатора Петербурга

На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов. За него проголосовали 65,47% избирателей. Об этом 8 сентября сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК России после обработки 11,08% протоколов.
Читать в источнике
Комментировать953
с чего всё началось
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,56 процента голосов по итогам обработки 90,11 процента протоколов, следует из данных на онлайн-табло
 Центризбиркома.
Lenta.ru04:03

Подробнее о событии

Беглов набрал 64,47% голосов на выборах губернатора Петербурга

ТАСС04:33

Беглов лидирует на выборах губернатора Петербурга с 64,57% голосов

78.ru02:31

Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга с 64,47% голосов

РИА Новости04:36

В Петербурге на выборах губернатора осталось обработать менее 2% бюллетеней

Петербургский дневник04:05

Беглов лидирует на выборах главы Петербурга

Piter.tv03:28

Александр Беглов лидирует после обработки 97% протоколов

Neva.Today02:57

ЦИК: После подсчёта 98% голосов у Беглова 64,52%

Фонтанка.Ру04:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 6984 источника, обновлено в 04:59, Вашингтон
Политика

Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.
Lenta.ru 04:41
Политика

Стали известны итоги выборов в Мосгордуму

Газета.Ru 03:47
Происшествия

В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.
РИА Новости 04:38
Футбол

«Интер» представил третью форму на сезон

Евро-футбол.ру 04:01
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM вчера в 15:57
Экономика

Китай наращивает импорт мяса птицы из России

Поставки мяса птицы из России в Китай могут превысить в этом году $100 млн, отмечает Минсельхоз.
Вести.Финанс 03:52
Шоу-бизнес

Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США

Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.
Телепрограмма вчера в 02:42
Политика

В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина

Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Экономика

В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.
Коммерсантъ 03:49
Политика

Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах

Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском вчера в 08:33
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли члены избирательной комиссии

ТАСС 04:39
Политика

Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Собчак ответила на слухи о второй беременности

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.
РИА Новости 04:45
Политика

Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Борисом Ельциным

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании израильского правительства сообщил о встрече в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Ельциным.
Московский Комсомолец 04:10
Происшествия

В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада

Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.
РИА Новости 04:25
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне

Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:20
Политика

Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии

В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».
Lenta.ru 02:36
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Происшествия

Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

РИА Новости вчера в 15:25
Единоборства

Гарантированный гонорар Нурмагомедова стал самым большим в истории UFC

Стали известны гонорары бойцов, которые выступили на турнире UFC 242.
Sportbox.RU вчера в 07:02
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Футбол

Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!»

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.
Бомбардир.ру 02:06
Общество

В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо

Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
Авто

Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео

Из видео следует, что новинка предстанет перед публикой в особом обвесе со сплиттером и «юбками» медного цвета.
Motor 03:14
Единоборства

Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи

После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Общество

Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников

Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.
REGNUM 04:00
Политика

Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
RT на русском 04:06
Фигурное катание

В России стартует новый сезон фигурного катания

Спортсмены нашей сборной в московских «Лужниках» впервые представили публике свои произвольные программы, завершив второй день контрольных прокатов.
Первый канал 00:35
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное