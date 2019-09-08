с чего всё началось

На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов. За него проголосовали 65,47% избирателей. Об этом 8 сентября сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК России после обработки 11,08% протоколов.

Политика Google ответила на обвинения во вмешательстве в российские выборы Ранее Роскомнадзор заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу в день выборов в России 8 сентября.

Происшествия В Грозном мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД Местный житель в Грозном открыл стрельбу по полицейским из машины, ответным огнем он был уничтожен, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе МВД по Чечне.

Политика Путин уволил помощника главы СКР Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.

Экономика Китай наращивает импорт мяса птицы из России Поставки мяса птицы из России в Китай могут превысить в этом году $100 млн, отмечает Минсельхоз.

Шоу-бизнес Стало известно, ради кого Меган Маркл поехала в США Поклонники британской королевской семьи продолжают обсуждать внезапную поездку Меган Маркл в Соединенные Штаты.

Политика В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.

Экономика В Госдуме предложили установить единую минимальную цену на сигареты Первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) планирует внести поправки об установлении единой минимальной цены на табачные изделия.

Политика Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.

Шоу-бизнес Собчак ответила на слухи о второй беременности Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на слухи о беременности. Ее слова приводит телеграм-канал журнала Tatler.

Политика Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Борисом Ельциным Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на заседании израильского правительства сообщил о встрече в Лондоне с премьер-министром Великобритании Борисом Ельциным.

Происшествия В Краснодаре дерево упало на воспитанников детского сада Дерево упало на воспитанников детсада в Краснодаре во время прогулки: пострадали воспитатель и двое малышей, один из которых находится в тяжелом состоянии, сообщает прокуратура Краснодарского края.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне Министерство обороны России на своём сайте открыло мультимедийный раздел, в котором представлены рассекреченные документы, рассказывающие о событиях кануна и начального периода Второй мировой войны.

Политика Неизвестные данные о сбитом «Боинге» предложили Малайзии В июле детектив рассказал, что Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе «Боинга».

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Футбол Умтити: «Я разменная монета в сделке по Неймару? Это безумие!» Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити прокомментировал слухи, согласно которым он мог стать частью сделки по возвращению из «ПСЖ» в каталонский клуб нападающего Неймара.

Общество В Британии супруги нашли у себя во дворе странное существо Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба" на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.

Авто Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео Из видео следует, что новинка предстанет перед публикой в особом обвесе со сплиттером и «юбками» медного цвета.

Единоборства Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.

Общество Роскачество обнаружило опасный токсин в сухих завтраках для школьников Эксперты Роскачества подтвердили опасения потребителей о том, что в сухих завтраках действительно содержится много сахара и соли.

Политика Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.

Фигурное катание В России стартует новый сезон фигурного катания Спортсмены нашей сборной в московских «Лужниках» впервые представили публике свои произвольные программы, завершив второй день контрольных прокатов.