Политика
ИзвестияБеглов лидирует на выборах губернатора Петербурга
На выборах главы Санкт-Петербурга наибольшее количество голосов набирает врио губернатора Александр Беглов. За него проголосовали 65,47% избирателей. Об этом 8 сентября сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные ЦИК России после обработки 11,08% протоколов.
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Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов набрал 64,56 процента голосов по итогам обработки 90,11 процента протоколов, следует из данных на онлайн-табло Центризбиркома.Lenta.ru04:03
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В Петербурге на выборах губернатора осталось обработать менее 2% бюллетеней
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