Политика

ИзвестияИзвестияБеглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов. Об этом сообщает в воскресенье, 8 сентября, ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) России.
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После обработки более 1% голосов Тихонова обогнала Амосова

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ВЦИОМ: предварительно Беглов лидирует в выборах

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Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
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