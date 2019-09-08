Политика
ИзвестияБеглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженец Александр Беглов лидирует на выборах главы города после обработки первых 0,1% протоколов. Об этом сообщает в воскресенье, 8 сентября, ТАСС со ссылкой на данные Центризбиркома (ЦИК) России.
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Председатель избирательной комиссии Петербурга Виктор Миненко отчитался о выборах в городе
Петербургский дневник16:15
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Из главного онкоцентра России массово увольняются врачи
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Кандидат ЛДПР лидирует на довыборах в Думу в Хабаровском крае
Кандидат от ЛДПР Иван Пиляев пока лидирует на довыборах в Госдуму от одномандатного округа Хабаровского края по итогам обработки 33,61% протоколов участковых избирательных комиссий.
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Экс-король Малайзии рассказал, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V признался, что сожалеет о браке с «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной, сообщает газета New Straits Times.
Суть событий 06 сентября в 14:57
Здоровье
Голикова призвала регионы провести инвентаризацию системы здравоохранения
Региональным властям необходимо провести инвентаризацию системы здравоохранения на местах для понимания, насколько качественно оказывается медицинская помощь в небольших медучреждениях, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в воскресенье в эфире Первого канала.
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Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
Командир борта номер один, личный пилот первых лиц России Владимир Федорушкин рассказал о питании главы государства Владимира Путина на президентском самолёте.
RT на русском 08:33
Политика
Путин и Макрон провели телефонные переговоры
ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика
В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер
Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
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Добровольная пробежка спасла мышей от мутаций в ДНК
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Помимо Азара, сотрудники правоохранительных органов задержали участницу группы Pussy Riot Марию Алехину, а также активистку Викторию Ивлеву.
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Авторынок Франции в августе упал на 14%
Французский авторынок в августе снизился на 14,1% и составил 129 259 автомобилей.
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Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской
Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
Коммерсантъ 14:48
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Колебания курсов валют не скажутся на москвичах
Британское издание The Economist назвало рубль самой недооцененной валютой в мире.
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Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии
Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика
Выборы продолжаются: новые данные по явке в Крыму
По данным, поступившим на 15.00, явка избирателей-крымчан превысила 22%.
Московский Комсомолец 10:54
Политика
Путин уволил помощника главы СКР
Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
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Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате
Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
Вести.Ru 15:48
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В Краснодаре появилась «Приора» с трехметровыми колесами
На улицы столицы Кубани выехала Lada Priora с трехметровыми колесами Как говорят на Кавказе, чем выше горы, тем ниже «Приоры».
Юга.ру 09:21
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Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета 12:56
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Huawei показала план обновления смартфонов до EMUI 10 с Android 10
До конца года EMUI 10 с Android 10 получат Huawei P30 и P30 Pro, а в декабре обновление выйдет для Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS.
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Экономика
Банки и МВД готовят новые правила блокировки счетов: что нужно знать
Некоторые специалисты увидели в этой инициативе окно для новой порочной практики: зная номер карты предполагаемой жертвы, злоумышленники смогут провести заведомо "подозрительную" операцию в ее адрес, что приведет к блокировке платежного средства.
РИА Новости 01:00
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Названа дата свадьбы Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
Стала известна дата свадьбы Паулины Андреевой и Федора Бондарчука. Знаменитости намерены вступить в брак в середине сентября.
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Политика
Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
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В Подмосковье заметили необычную «Волгу» на базе Kia
Автомобиль, замеченный на подмосковных дорогах, выпускается мелкосерийно. Сегодня на подмосковных дорогах была замечена интересная «Волга».
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В Нью-Йорке вандал повредил статую «Атакующего быка» на Уолл-стрит
Мужчина был задержан в Нью-Йорке за повреждение статуи "Атакующего быка" на Уолл-стрит, передает телеканал CBS со ссылкой на полицию.
РИА Новости 02:50
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Савва, Серафим и Данте: объявлены номинанты «Святого Владимира»
Московский Комсомолец 15:06