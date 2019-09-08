По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ. При обработке 916 бюллетеней, за Беглова проголосовали 743 человека, 83 избирателя отдали свои голоса за Михаила Амосова (9,43 процента).

Беглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге

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