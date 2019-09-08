Политика
Российская газетаБеглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ. При обработке 916 бюллетеней, за Беглова проголосовали 743 человека, 83 избирателя отдали свои голоса за Михаила Амосова (9,43 процента).
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Футбол
Форвард «Реала» Йович получил травму
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Сербии Лука Йович получил травму, сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.
Матч ТВ 12:46
Наука
Обезьяны Старого Света используют «составную речь», но не более двух «слов» за раз
Naked Science 05 сентября в 07:29
Космос
Известный уфолог считает, что в Кузбассе нашли НЛО
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг считает, что в Кузбассе было обнаружено НЛО в виде загадочных каменных дисков, расположенных на угольном разрезе в Беловском районе.
Дни24 вчера в 23:00
Политика
Цемах отказался от сделки со следствием по делу MH17
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что свидетель по уголовному делу о крушении Boeing (MH17) на Украине в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
РИА Новости 08:36
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ 21:08
Политика
Турчак заявил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал журналистам итоги выборов в заксобрания и муниципальных выборов, которые состоялись 8 сентября в единый день голосования, передает корреспондент РБК.
РБК 17:16
Здоровье
Эксперты определили лучшие продукты от запора
Чтобы справиться с проблемой запоров, медики советуют корректировать рацион и употреблять определенные продукты.
MedikForum.ru 13:38
Экономика
Санкции делают Superjet неконкурентоспособным по цене, заявил Борисов
РИА Новости вчера в 07:31
Политика
Джонсон планирует обойти закон, который обязывает отложить Brexit
Парламент Королевства принял закон, обязывающий правительство просить у Евросоюза новую отсрочку по Brexit, если Лондон не договорится с Брюсселем об условиях «развода».
Комсомольская правда 19:13
Общество
Летняя жара во Франции убила 1,5 тысячи человек
Министр социальных дел и здравоохранения республики Аньес Бюзен заявил, что летом во Франции аномальная жара стала причиной смерти 1,5 тысячи человек.
Газета.Ru 13:54
Политика
Дмитрий Медведев: «Единая Россия» остается ведущей политической силой
"Единая Россия" остается ведущей политической силой, заявил ее лидер Дмитрий Медведев.
Эхо Москвы 14:31
Политика
Старовойт победил на выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Роман Старовойт набирает на выборах главы региона 81,07 процента голосов после обработки ста процентов протоколов.
Политика Сегодня 22:42
Политика
На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин
РИА Новости 21:44
Политика
В Посольстве РФ раскритиковали деятельность британских СМИ
Российские дипломаты назвали публикацию очередным примером ангажированности и некомпетентности британских СМИ.
Life.ru 17:37
Политика
Пушилин: ДНР планирует возобновить железнодорожное сообщение с Россией
Как передавало ИА REGNUM, 22 августа 2019 г. глава ДНР Денис Пушилин заявил, что флаг Российской Федерации стал главным символом свободы и независимости для народа Донбасса.
REGNUM 12:38
Футбол
Сборная России примет команду Казахстана в матче отбора Евро-2020
Футболисты сборной России в понедельник проведут свой шестой матч в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
РИА Новости 17:05
Транспорт
British Airways отменила 1,5 тыс. рейсов из-за забастовки пилотов
Британская авиакомпания British Airways была вынуждена отменить 1500 рейсов из-за забастовки пилотов, которая должна начаться в ночь на понедельник и продлиться двое суток.
ТАСС 17:37
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказалась против вмешательств свекрови в семью
Актуальные Новости 11:38
Политика
На выборах главы Липецкой области победил Игорь Артамонов
РИА Новости 22:06
Общество
Почти 100 тысяч человек проголосовали на выборах в Петербурге из дома
Член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин рассказал, что на прошедших выборах в Санкт-Петербурге в единый день голосования своим правом проголосовать из дома воспользовались порядка 100 тысяч человек.
Народные новости 16:56
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
RT на русском 18:51
Экономика
Российские менеджеры не хотят учиться управлять
Мониторинг кадров Российские производственные компании в среднем используют только 43% структурированных управленческих практик — по сравнению с 62% в США, говорится в исследовании Всемирного банка (ВБ) "Управленческий потенциал и эффективность работы предприятий в РФ".
Коммерсантъ 18:41
Политика
Командир президентского борта рассказал о питании Путина в полётах
RT на русском 08:33
Политика
В Абхазии проходит второй тур выборов президента
В Абхазии началось голосование во втором туре выборов президента.
Коммерсантъ 01:40
Общество
Импортер Alianta Group открывает свои магазины
Импортер Alianta Group открывает свои магазины Растущие объемы прямого импорта вина крупными ритейлерами вынуждают дистрибуторов создавать собственные розничные сети, чтобы гарантировать продажи.
Коммерсантъ 18:41
Политика
Гахария стал новым премьер-министром Грузии
Гахария был популярным министром в Грузии, однако после того, как спецназ разогнал в Тбилиси антироссийские акции, протестующие стали требовать его отставки с поста главы МВД.
Газета.Ru 09:22
Политика
В Хакасии проходят выборы глав районов
В Хакасии в единый день голосования 8 сентября проходят выборы глав районов и довыборы депутатов Верховного совета республики.
REGNUM 01:30