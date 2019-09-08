Политика
Российская газетаБеглов лидирует при подсчете первых голосов на выборах в Петербурге
По итогам обработки 0,2 процента голосов врио губернатора Петербурга Александр Беглов набирает 84,43 процента голосов, сообщает ЦИК РФ. При обработке 916 бюллетеней, за Беглова проголосовали 743 человека, 83 избирателя отдали свои голоса за Михаила Амосова (9,43 процента).
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