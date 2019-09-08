Политика

РИА НовостиРИА НовостиБеглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
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Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии после обработки первых протоколов

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Хасиков лидирует на выборах главы Калмыкии

Советский спорт14:09
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Общество

Иван Голунов получил премию имени Анны Политковской

Сегодня, 8 сентября, в Большом зале московской Консерватории прошло вручение национальной премии «Камертон», учрежденной Союзом журналистов России в память о погибшей в 2006 году журналистке «Новой газеты» Анне Политковской.
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Машина сбила инвалида-колясочника на Новом Арбате

Одноногий инвалид-колясочник угодил под колеса кроссовера в центре Москвы, когда попытался пересечь проезжую часть в неположенном месте.
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ЕР восстановила позиции в регионах, заявил Турчак

Партия "Единая Россия" восстановила свои позиции в регионах, где на прошлых выборах показала не лучшие результаты, заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
РИА Новости 15:39
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В ЛДПР отреагировали на сообщение ФБК по выборам в Хабаровском крае

Глава президиума фракции ЛДПР в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев прокомментировал высказывания одного из руководителей общественной организации «Фонд борьбы с коррупцией» Леонида Волкова о том, что именно «умным голосованием» обусловлен успех кандидатов от партии ЛДПР на выборах в депутаты Законодательной думы Хабаровского края.
REGNUM 15:42
Политика

Беглов лидирует на выборах губернатора Санкт-Петербурга

Известия 14:20
Политика

Артамонов лидирует на выборах главы Липецкой области

Известия 15:30
Футбол

Гюндоган покинул расположение сборной Германии из-за болезни

Гюндоган уже покинул расположение сборной Германии. Команде предстоит встретиться со сборной Северной Ирландии 9 сентября.
Спорт-Экспресс 11:23
Общество

На Пискаревском кладбище Петербурга почтили память жертв блокады

На Пискаревском мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге в воскресенье состоялась церемония возложения цветов и венков в День памяти жертв блокады Ленинграда, который приходится на 8 сентября.
REGNUM 05:00
Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с обменом задержанными

В субботу, 7 сентября, состоялся масштабный обмен между Россией и Украиной заключенными в формате 35 на 35.
Телеканал 360° вчера в 09:59
Экономика

Минфин сообщил о новой схеме формирования пенсионных накоплений

В Минфине России сообщили, что ведомство разработало новую систему добровольных пенсионных накоплений.
RT на русском вчера в 16:56
Политика

Нетаньяху назвал Бориса Джонсона Ельциным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перепутал фамилию главы британского правительства Бориса Джонсона, по ошибке назвав его Ельциным, сообщило издание Haaretz.
РИА Новости 12:04
Экономика

Премьер Греции заявил о намерении Афин выплатить долг МВФ

Афины ранее хотели погасить дорогостоящую часть кредита МВФ, которая составляет 3,8 миллиарда евро и имеет процентную ставку 5,1%. Согласно процедуре, Фонд, ESM и Еврогруппа будут официально проинформированы о намерении правительства Греции, поскольку требуется одобрение парламентов некоторых стран, таких как Германия.
РИА Новости 07:30
Политика

Озвучена итоговая явка на первом электронном голосовании в Москве

На первом в истории Москвы электронном голосовании за кандидатов в депутаты Московской городской думы явка составила 92,3%. Участие приняли 10,3 тысячи человек при том, что зарегистрированы были более чем 11 тысяч.
Московский Комсомолец 15:07
Футбол

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Данией в Тбилиси

Национальная команда Грузии по футболу сыграла в Тбилиси вничью 0:0 с Данией в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.
Sputnik Грузия 15:20
Политика

Путин уволил помощника главы СКР

Старший помощник председателя Следственного комитета России (СКР) генерал-майор юстиции Игорь Комиссаров освобожден от занимаемой должности.
REGNUM 15:57
Кино

Женщину-кошку в новом «Бэтмене» может сыграть темнокожая актриса

Образ Женщины-Кошки в новом фильме Мэтта Ривза о «Бэтмене» может воплотить темнокожая актриса.
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала слухи о своей второй беременности

На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru 11:54
Политика

Пушков обвинил признавшуюся в любви к россиянам Катамадзе в лицемерии

Сенатор Алексей Пушков считает, что грузинская певица Нино Катамадзе показала своим признанием в любви к российским слушателям, как она тоскует по гонорарам.
Газета.Ru 14:58
Политика

На выборах главы Курской области лидирует Старовойт

Врио губернатора Курской области Роман Старовойт лидирует на выборах главы региона по итогам обработки 0,09% протоколов.
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Памфилова заявила, что была готова накормить напавшего на нее человека

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила журналистам, что готова была предложить вломившемуся в ее дом человеку еду и, возможно даже, работу, если бы он просто пришел к ней.
РИА Новости 15:25
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Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC.
Невские Новости вчера в 16:50
Политика

В Челябинской области на выборах лидирует врио губернатора Текслер

Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер получает 73,16% голосов после обработки 0,13% протоколов, следует из данных Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Коммерсантъ 12:26
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Медики назвали лечебные свойства водки

Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
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Санкт-Петербург показал наименьший результат по данным экзит-поллов

Северная столица показала наименьший результат, выбрать губернатора пришли 23,3%. Самовыдвиженец Александр Беглов, по данным ВЦИОМ, набрал 56% голосов.
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Происшествия

В Москве ребенок обварился горячим супом и умер

В Москве полуторагодовалый ребенок опрокинул на себя кастрюлю с горячим супом и умер от полученных ожогов.
Lenta.ru 10:26
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Фернандо прокомментировал задержание своего водителя в России в июне

Бывший полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо прокомментировал задержание своего водителя Робсона Оливейры в июне в России за ввоз в страну наркотических веществ.
Чемпионат 11:56
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Путин и Макрон провели телефонные переговоры

ТАСС/ Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку проведенному в субботу обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной.
ТАСС 13:18
Политика

Локоть лидирует на выборах мэра Новосибирска c 50,24%

РИА Новости 15:12
Происшествия

В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия 12:35
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Медведев и Надаль начали финальный матч US Open

В Нью-Йорке начался финальный матч Открытого чемпионата США между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем.
Нева Спорт 16:15
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