Можем сказать: на прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%. Общей картины это, к сожалению, не меняет. У нас по-прежнему за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает. Режим повышенной готовности в Петербурге сохраняется.

Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.

Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

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