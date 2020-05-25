Коронавирус
РБКБеглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
Читать в источнике
Оценить45
Можем сказать: на прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%. Общей картины это, к сожалению, не меняет. У нас по-прежнему за день заболевает коронавирусом больше людей, чем выздоравливает. Режим повышенной готовности в Петербурге сохраняется.
— Александр Беглов, российский политикПетербургский дневник 11:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Здоровье
Доказана эффективность лекарства против коронавируса
Исследователи Национального института аллергии и инфекционных заболеваний в США доказали эффективность препарата ремдесивира в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Live24 13:23
Футбол
«Ротор» сменит юридическое лицо
Генеральный директор волгоградского Ротора Андрей Рекечинский сообщил, что клуб собирается сменить юридическое лицо до начала следующего сезона.
Советский спорт 13:54
Происшествия
Ураган оставил без света 100 тысяч жителей Свердловской области
"Без света осталось более 100 тыс. человек - речь в общей сложности идет о жителях двух десятков территорий", — цитирует его департамент информполитики региона.
РЕН ТВ 12:14
Общество
Обвинение попросило 18 лет колонии Полу Уилану
Прокурор запросил 18 лет колонии для гражданина США Пола Уилана, обвиняемого в шпионаже, заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.
Ведомости 08:27
Общество
Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля.
РИА Новости 13:56
Общество
Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
Политика
«Остались месяцы». Как американцы увидели готовый «Северный поток–2»
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" способен достроить газопровод "Северный поток–2" в течение двух-трех месяцев, считает американское издание Free News.
BaltNews.lt 05:30
Происшествия
Молодую кубинку взяли в заложники в Москве и убили
По версии следствия, Лоурен зарабатывала в Москве проституцией и 19 мая приехала на вызов, где ее взяли в заложники, а спустя несколько дней стали требовать выкуп.
Lenta.ru 05:23
Здоровье
Белгородская область вышла на плато по заболеваемости коронавирусом
"Белгородская область находится на плато по заболеваемости коронавирусом, мы надеемся на это", - сообщили на очередном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в понедельник, 25 мая.
Kursk.com 06:59
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Политика
МИД РФ рекомендовал воздерживаться от зарубежных поездок
Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью.
Коммерсантъ 13:58
Футбол
«Мордовия» обратилась за финансовой помощью к владельцу «Пятёрочки»
По информации источника, клуб рассчитывает получить финансовую поддержку от Ломакина, который является основателем сети магазинов Fix Price и «Пятёрочка», а также владеет клубами «Родина», «Рига» (Латвия) и «Пафос» (Кипр).
Metaratings 14:12
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах
По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии.
RuNews24.ru 13:55
Политика
Агентство Bloomberg снова уличили в махинациях
Американское агентство Bloomberg второй раз за неделю уличили в фальсификации данных о России.
Вести.Ru 23 мая в 23:44
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM вчера в 13:19
Здоровье
Названы три симптома сердечного приступа
РИА Новости 02:19
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Шоу-бизнес
Петросян впервые опубликовал фото с молодой женой
Сатирик Евгений Петросян впервые опубликовал фото с женой Татьяной Брухуновой.
Вести.Ru 08:47
Армия и оружие
Громкое название: в ВВС Индии формируется новая эскадрилья «Летающие пули»
Речь идёт об эскадрилье под громким названием «Летающие пули». Она получили 18-й номер в структуре индийских ВВС.
Военное обозрение 08:49
Киберспорт
Всем подписчикам PS Plus раздадут «Call of Duty: WWII»
Компания «Sony» решила порадовать своих подписчиков и объявила о раздаче легендарной «Call of Duty: WWII».
ГЛАС.RU 13:31
Экономика
Кудрин увидел в пандемии сигнал для разворота экономики России
Кризис, ставший следствием пандемии коронавируса, актуализировал вопрос о развороте от нефтяной экономики к экономике знаний и технологий.
РБК 01:01
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда вчера в 05:45
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов
Доллар на старте торгов потерял по отношению к рублю 18 копеек и упал до 71,46 рубля.
Народные новости 03:19
Футбол
Гулиев покинул сбор «Спартака» и переведен во вторую команду
РИА Новости 12:58
Происшествия
Полковник спецслужбы арестован за хищения
Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян
Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения.
Газета.Ru 13:45