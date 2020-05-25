Коронавирус
РБКБеглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
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Экономика
Глава «Траста» сообщил о просрочке структурами Хотина платежей по долгам
Во втором квартале структуры заемщика допустили просрочку.
РБК 17:00
Общество
В Москве волонтеры могут посещать приюты с 26 мая
Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
Газета.Ru 09:38
Энергетика
Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года
В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
РБК 17:00
Энергетика
FT: в США 17 компаний по добыче сланцевой нефти подали на банкротство
Компании по добыче сланцевой нефти в США находятся под серьезным давлением из-за падения спроса вследствие пандемии коронавируса, 17 производителей в этом году уже начали процедуру банкротства.
ТАСС 08:17
Футбол
Ломбертс: уже 95 лет «Зенит» — самый лучший клуб в мире
25 мая «Зениту» исполнилось 95 лет. Ломбертс выступал за команду с 2007 по 2017 год.
RT на русском 16:54
Происшествия
СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе
РИА Новости вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Петров опубликовал трогательное фото со своей возлюбленной
Актер Александр Петров опубликовал на своей странице в Instagram трогательную фотографию со своей возлюбленной Стасей Милославской, которая держит в руках кошку.
Вечерняя Москва 05:49
Общество
В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 16:47
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 13:38
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Футбол
Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах
Lenta.ru 13:52
Общество
В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России
Российская газета 02:57
Космос
Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon
Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
ТАСС 05:51
Общество
Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
Известия 16:55
Общество
Попова рассказала, что вирус учится жить в человеческой популяции
Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
РИА Новости 10:23
Политика
Небензя обвинил США в создании протектората из Украины
США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru 15:37
Киберспорт
Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей
Компания Epic Games сделала счет датамайнера Lucas7yoshi Fortnite отрицательным.
CyberSport.ru 05:45
Происшествия
В Мурманской области нашли тело пропавшей четырёхлетней девочки
RT на русском 09:13
Киберспорт
В Dota 2 вышел Battle Pass 2020
Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
CyberSport.ru 14:55
Общество
Обвинение требует 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Гособвинение попросило суд признать американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорить его к 18 года лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Жеребенкова.
Право.ру 08:49
Шоу-бизнес
Пригожин ответил на критику Шнурова
Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
REGNUM вчера в 00:18
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино выбрала свадебное платье
В последнем сезоне зрители сразу отметили, что у кубинской фотомодели Барбары Пино есть большой шанс стать победительницей шоу и покорить сердце холостяка Антона Криворотова.
Bimru.ru 06:48
Общество
В Петербурге закрасили граффити с Бродским
Портрет поэта и нобелевского лауреата в проеме между домами по улице Пестеля неаккуратно замазали краской.
Телеканал Санкт-Петербург 06:26
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
Общество
Около 1 млн человек в Москве не работают из-за введенных ограничений
Порядка 1 млн человек в Москве не работают или их деятельность ограничена из-за введенных ограничений в связи с коронавирусом.
ТАСС 14:13
Шоу-бизнес
Тарзан ответил на критику из-за жалоб на нехватку денег
Lenta.ru вчера в 13:39
Общество
Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия
Стоянов отметил, что, по прогнозу ассоциации, если бьюти-индустрия в большинстве регионов сможет начать работу в первых числах июня, ей хватит той помощи, которую уже оказало государство, но если позднее, то нужны будут дополнительные субсидии.
РБК 15:37