Коронавирус

РБКРБКБеглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
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Александр Беглов о коронавирусе в Санкт-Петербурге: «На прошедшей неделе число заболевших уменьшилось всего на 7%»

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Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

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Во втором квартале структуры заемщика допустили просрочку.
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Волонтеры могут посещать столичные приюты для бездомных животных с 26 мая, сообщается в блоге мэра Москвы Сергея Собянина.
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Аналитики предупредили о низких ценах на нефть до 2025 года

В ближайшие пять лет нефтяной рынок останется в кризисе, цены останутся низкими и будут постоянно сталкиваться с риском нового обвала.
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В Москве умерли еще 76 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли еще 76 пациентов, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19, сообщил оперативный штаб.
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Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля

Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
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Переехавший в США бывший футболист сборной России рассказал о сумасшедших ценах

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В Китае назвали 10 самых загадочных мест в России

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Космос

Рогозин заявил о техническом интересе Роскосмоса к кораблю Crew Dragon

Роскосмос проявляет технический интерес к запуску американского пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции (МКС), который запланирован на 27 мая.
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Борис Джонсон назвал последствие перенесенного коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, перенесший заражение коронавирусом, пожаловался на ухудшение зрения.
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Новый вирус учится жить в человеческой популяции, взаимодействие должно помочь выработать новые правила, чтобы сделать жизнь проще, считает глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.
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После пожара больница Святого Георгия закупила еще 40 аппаратов ИВЛ

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Небензя обвинил США в создании протектората из Украины

США "фактически создали протекторат" из Украины после майдана, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
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Epic Games повесила на датамайнера задолженность в 2 млрд V‑Bucks — это 1 млрд рублей

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В Dota 2 вышел Battle Pass 2020

Valve выпустила Battle Pass 2020 для Dota 2.
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Обвинение требует 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана

Гособвинение попросило суд признать американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорить его к 18 года лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Жеребенкова.
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Пригожин ответил на критику Шнурова

Москва, 24 мая 2020, 07:18 — REGNUM Отвечая на критику российского музыканта Сергея Шнурова, продюсер Иосиф Пригожин призвал подписчиков не бить никого сапогами, взять себя в руки и быть добрее.
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Салоны красоты потребовали от властей Москвы назвать дату открытия

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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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