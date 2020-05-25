Коронавирус
РБКБеглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге
Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
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В 2021 году ожидается планшет SHIFT13mi с Linux и кастомизацией
Новинка называется SHIFT13mi и представляет собой систему 2-в-1.
Игромания.ру 15:02
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В России осенью может начаться массовая вакцинация от коронавируса
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.
Коммерсантъ 05:09
Общество
На Украине выпустили игру с парадом Гитлера на Красной площади
Украинские разработчики компьютерных игр выпустили в продажу новую стратегию, в которой обыгрываются альтернативные версии исторических событий.
Московский Комсомолец 12:33
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Футбол
Футболист «Спартака» Гулиев переведён во вторую команду клуба
Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Аяз Гулиев переведён в «Спартак-2».
RT на русском 12:19
Общество
Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
Экономика
Российские банки снизили объем выдачи ипотеки в апреле почти на 40%
Российские банки в апреле 2020 года выдали 81,5 тыс. ипотечных кредитов на 184 млрд рублей, что на 33% ниже по количеству и на 39% по объему по сравнению с мартовскими показателями.
ТАСС 06:11
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Общество
Дмитрий Песков выписан из больницы после коронавируса
Интерфакс 10:38
Общество
В мэрии сообщили детали следующего этапа снятия ограничений в Москве
Следующий этап снятия ограничений в Москве, введенных в связи с эпидемией коронавируса, предусматривает открытие объектов торговли непродовольственными товарами и сферы бытовых услуг.
РБК вчера в 21:56
Авто
Обновленный Geely Jiaji на базе Volvo поступил в продажу
Компания Geely объявила старт продаж обновлённого минивэна Geely Jiaji, который был разработан совместно со специалистами Volvo.
Новые автомобили 00:02
Общество
Обвинение требует 18 лет колонии для обвиняемого в шпионаже Уилана
Гособвинение попросило суд признать американца Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорить его к 18 года лишения свободы, пишет РБК со ссылкой на адвоката обвиняемого Владимира Жеребенкова.
Право.ру 08:49
Общество
Шувалов посылал самолет в Австрию забрать чемоданы
Представитель Минздрава Австрии прокомментировал, что в министерстве сделали исключение для данного рейса, который приземлился в аэропорту, что забрать чемоданы.
Новые Известия 08:39
Игры
Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре
Live24 вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Светлана Моргунова впервые дала комментарий о смерти сына
RuNews24.ru 03:34
Общество
Глава АТОР прокомментировала слова Мишустина о поездках за рубеж
Boris Roessler / Globallookpress Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе прокомментировала слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о нецелесообразности поездок за границу во время летних отпусков.
РЕН ТВ 09:21
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить торговлю в электричках
Роспотребнадзор рекомендовал запретить в вагонах пригородных поездов разносную торговлю и выступления музыкантов.
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Общество
Граффити-портрет Бродского закрасили в Петербурге
В Петербурге закрасили граффити-портрет с изображением поэта Иосифа Бродского.
Питерские заметки 08:23
Кино
Студия Pixar выпустила первый мультфильм про гея
Известия 15:23
Экономика
Германия выкупит долю в Lufthansa в рамках господдержки компании
Экономический стабилизационный фонд Германии (WSF) и авиакомпания Lufthansa договорились об условиях предоставления господдержки, сообщает компания.
Ведомости 12:06
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскритиковал «заботу» Пригожина об артистах
Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной.
REGNUM 10:11
Культура
Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия вчера в 13:55
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова пожаловалась на отсутствие денег
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина призналась, что осталась практически без средств к существованию.
Вечерняя Москва 04:31
Происшествия
В Петербурге умерла 30-летняя девушка, к которой не приехала скорая
Что происходит 23 мая в 08:06
Происшествия
Суд арестовал полковника ФСО по делу о мошенничестве
235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного управления Следственного комитета арестовал начальника 3 отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО полковника Дмитрия Ширенова на два месяца.
Газета.Ru 07:13