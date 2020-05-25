Коронавирус

РБКРБКБеглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
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