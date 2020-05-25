Коронавирус

РБКРБКБеглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

Беглов отметил, что на прошедшей неделе число зараженных уменьшилось на 7%. Губернатор заявил, что это не меняет общей картины и в Петербурге по-прежнему за сутки заболевают больше людей, чем выздоравливают.
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Беглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения

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Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

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Петербург сохраняет тревожные цифры по заболевшим КОВИД, но улучшил показатели по тестам

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Александр Беглов: «День города пришелся на самый разгар эпидемии»

Петербургский дневник11:46

В Петербурге планируют развернуть еще 1250 коек для больных коронавирусом

Город+11:46
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Кино

Составлен рейтинг лучших фильмов и сериалов в жанре «боевик»

В ТОП попали как старые, так и современные фильмы. Издание Vtomske.ru составило рейтинг лучших боевиков для просмотра в период самоизоляции.
Piter.tv 23 мая в 10:48
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Спорт

Уехавший в США российский футболист пожаловался на «сумасшедшие цены»

Известия 18:19
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Общество

Минпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ

Пробный единый госэкзамен (ЕГЭ) в России решено провести 29 и 30 июня.
Известия 11:37
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Происшествия

Полковник спецслужбы арестован за хищения

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с господином Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.
Коммерсантъ вчера в 15:49
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Общество

Мишустин призвал россиян не планировать заграничные поездки

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом в понедельник, 25 мая, призвал соотечественников не планировать заграничные поездки в связи с пандемией коронавируса.
Известия 10:37
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Общество

Собянин анонсировал дальнейшее смягчение ограничений

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ближайшее время власти города планируют дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Московский Комсомолец 09:48
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Армия и оружие

Переговоры России и НАТО о военной сдержанности на время пандемии провалились

Как стало известно, представители России и НАТО не смогли договориться о приостановке военной деятельности на время пандемии коронавируса.
VSE42.RU 22:02
Шоу-бизнес

Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье

27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета вчера в 15:39
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Фигурное катание

Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров

Видеоролик с отрывком выступления российской фигуристки Алины Загитовой в соцсети TikTok собрал свыше 22 млн просмотров.
Известия 14:25
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Армия и оружие

В Абакане приземлился самолет-инспектор «Открытое небо»

Первые полёты борт совершил в рамках Договора по открытому небу над территорией США в апреле 2019 года, он пролетел над территорией штатов Техас, Нью-Мексико и Колорадо, проинспектировав объекты: Форт Блисс, ракетный полигон «Белые пески», национальные лаборатории в Сандии и Лос-Аламосе, а также химический склад в Пуэбло.
Хакасия вчера в 22:11
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Общество

Глава СПЧ предложил отменить штрафы от приложения «Социальный мониторинг»

Приложение «Социальный мониторинг», с помощью которого ведется контроль передвижения заразившихся коронавирусом, дает недопустимое количество сбоев.
РБК 21:50
Здоровье

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса.
РИА Новости 21:55
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Экономика

Популярный блогер раскрыл истинные масштабы инфляции в России

Российский видеоблогер Руслан Усачев оригинальным образом продемонстрировал темпы инфляции в России за прошедшие 13 лет.
Профиль 20:39
2
Происшествия

В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу.
РБК 01:33
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Экономика

Минэнерго предложило сократить срок моратория на пени за неуплату ЖКХ

Минэнерго предложило сократить период отсрочки по начислению пени при неуплате коммунальных платежей, установленный до 1 января 2021 года.
РБК 19:20
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Общество

Правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию топлива

«Установить со дня вступления в силу настоящего постановления до 1 октября 2020 года временный запрет на ввоз в Российскую Федерацию видов топлива по перечню, согласно приложению», — говорится в документе.
RT на русском 07:04
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Происшествия

Руководитель лесничества попался на взятке в Красноярском крае

Как рассказали в пресс-службе Главка, руководитель КГБУ «Тинское лесничество» пошел на сделку с предпринимателем, который попросил выделить ему участок для заготовки сосны, чтобы в дальнейшем ее вырубить и продать.
ИА Запад24 21:51
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Общество

Президент РФ подписал закон об ОСАГО без техосмотра

Москва, 25 мая 2020, 20:08 — REGNUM Закон о возможности заключать договор ОСАГО без диагностической карты подписан 25 мая президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 13:08
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Общество

В Госдуме предложили перенести очные выпускные вечера

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев предложил разрешить российским школам провести очные выпускные, но в более поздние сроки.
RT на русском 21:39
Экономика

Жители России с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу

Новую льготу получат пенсионеры, размер пенсии которых не превышает два МРОТ.
Live24 02:39
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Общество

Швеция столкнулась с резким экономическим спадом и ростом безработицы

Стокгольм, 25 мая 2020, 22:32 — REGNUM Сильный экономический спад и рост безработицы, несмотря на отказ от карантинных мер в период пандемии коронавируса, наблюдается в Швеции.
REGNUM 15:32
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Происшествия

Ураган повалил сотни деревьев и бил автомобили в Екатеринбурге

Вечером 25 мая на Екатеринбург обрушился ураганный ветер. В считанные минуты в столице Урала были повалены сотни деревьев.
Московский Комсомолец Екатеринбург 11:09
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Здоровье

Клещи покусали более 2 тыс. человек в Подмосковье

По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2019 года, количество обращений уменьшилось больше чем в два раза: с 5461 обращений до 2018-ти.
MOS.news 08:16
Политика

Львовский телеведущий оскорбил весь украинский народ

Львовский журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов в эфире своего интернет-канала в резких и оскорбительных тонах высказался о народе своей страны, назвав его "паскудным и орусевшим".
РИА Новости 18:34
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Общество

Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли.
Ведомости 10:37
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Авто

Появились изображения нового компактного кроссовера от Lada

На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня вчера в 03:28
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Общество

ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей

С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor вчера в 07:01
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Шоу-бизнес

Дибров сдержал клятву перед Малышевой

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что выполнил данное Елене Малышевой обещание бросить курить.
РИА Новости 09:14
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Здоровье

Анонсированы испытания стволовых клеток в терапии против коронавируса

Известия 17:30
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Как работают Яндекс.Новости?
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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