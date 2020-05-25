Коронавирус

DP.RUDP.RUБеглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения

Режим повышенный готовности в Петербурге сохраняется, требования по использованию средств индивидуальной защиты, как и предписания, касающиеся социального дистанцирования, остаются в силе, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 мая 2020 года: уменьшение числа заболевших и новый антирекорд самоизоляции

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Беглов не стал снимать ограничения из-за коронавируса в Петербурге

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В Петербурге планируют развернуть еще 1250 коек для больных коронавирусом

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Происшествия

Два человека пали жертвами урагана на Урале

Вести.Ru 11:09
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Общество

О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на каждого ребёнка предусмотрено по 10 тыс. рублей.
Цензуры.Нет 09:00
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Происшествия

Родители по ошибке похоронили живого ребенка

Lenta.ru 22:10
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Происшествия

В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом

Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 23:18
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Общество

В Приморье смягчили режим ограничений

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
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Происшествия

На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
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Энергетика

Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года

Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
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Хоккей

Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»

Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес

Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом

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Шоу-бизнес

Черный памятник появился на могиле Юлии Началовой

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Армия и оружие

В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения

В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
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Общество

Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы

Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
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Шоу-бизнес

Пригожин пообещал «старикашке» Шнурову «отдельный мужской разговор»

РИА Новости 18:39
Политика

Офицеры расплачиваются за Сирию

По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал Как стало известно "Ъ", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию.
Коммерсантъ 18:24
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Наука

Определены новые функции окраски гадюк

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Культура

Самую старую геймершу мира Ширли Карри довела травля в интернете

Как поясняет самая любимая геймерша мира, у нее начались проблемы с давлением, когда она стала популярнее и её канал наводнился не только восторженными отзывами, но и токсичными от нехороших людей.
Ридус 21:50
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Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году

На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии.
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Политика

Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования

В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
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Здоровье

ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
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Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
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Общество

В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии

Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
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Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении шести минометов украинских силовиков

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Политика

Владимир Путин вернулся в Кремль после самоизоляции

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Названы лучшие бюджетные смартфоны

Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
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Власти Москвы планируют смягчение ограничений

Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
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Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»

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Общество

Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки

Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.
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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. Член Высшего совета партии «Единая Россия».
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