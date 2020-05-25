Режим повышенный готовности в Петербурге сохраняется, требования по использованию средств индивидуальной защиты, как и предписания, касающиеся социального дистанцирования, остаются в силе, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Беглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения

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