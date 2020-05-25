Коронавирус
DP.RUБеглов объяснил, почему Петербург ещё не готов снимать ограничения
Режим повышенный готовности в Петербурге сохраняется, требования по использованию средств индивидуальной защиты, как и предписания, касающиеся социального дистанцирования, остаются в силе, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.
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Происшествия
Два человека пали жертвами урагана на Урале
Вести.Ru 11:09
Общество
О выплате 10 тысяч рублей с 1 июня напомнил россиянам ПФР
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что на каждого ребёнка предусмотрено по 10 тыс. рублей.
Цензуры.Нет 09:00
Происшествия
Родители по ошибке похоронили живого ребенка
Lenta.ru 22:10
Происшествия
В Хакасии подтверждено 23 новых случая заражения коронавирусом
Абакан, 26 мая 2020, 06:18 — REGNUM В Хакасии за минувшие сутки коронавирус выявлен ещё у 23 человек.
REGNUM 23:18
Общество
В Приморье смягчили режим ограничений
Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.
РИА Новости 22:28
Происшествия
На Чукотке совершил жесткую посадку вертолет Ми-8, есть жертвы
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в аэропорту Анадыря, сообщает «РИА Новости». Принадлежность вертолета уточняется.
Коммерсантъ 23:09
Энергетика
Названы возможные сценарии нефтяного кризиса до 2025 года
Согласно первому, наиболее вероятному сценарию, нефтедобывающие страны не смогут достигнуть нового соглашения, и цены на нефть будут устанавливаться рыночными механизмами.
Lenta.ru 19:06
Хоккей
Гатиятулин сформировал тренерский штаб «Трактора»
Главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин сформировал тренерский штаб команды на предстоящий сезон КХЛ, сообщается на сайте челябинского хоккейного клуба.
РИА Новости 08:22
Шоу-бизнес
Актриса Дарья Мороз заболела коронавирусом
Народные новости 07:00
Армия и оружие
В России начали строительство бомбардировщика шестого поколения
В России начали строительство опытного образца «стелс» бомбардировщика шестого поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Lenta.ru 22:26
Общество
Журналист из Болгарии обвинил РФ в «присвоении» кириллицы
Болгарский журналист Огнян Стамболиев заявил, что Россия "присвоила" себе кириллицу.
Газета.Ru 22:54
Политика
Офицеры расплачиваются за Сирию
По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал Как стало известно "Ъ", из-за пандемии коронавируса суд в Санкт-Петербурге никак не может поставить точку в громком деле майора вооруженных сил Николая Заикина, получавшего, по версии следствия, взятки за направление военнослужащих на войну в Сирию.
Коммерсантъ 18:24
Наука
Определены новые функции окраски гадюк
Anonsens 14:03
Культура
Самую старую геймершу мира Ширли Карри довела травля в интернете
Как поясняет самая любимая геймерша мира, у нее начались проблемы с давлением, когда она стала популярнее и её канал наводнился не только восторженными отзывами, но и токсичными от нехороших людей.
Ридус 21:50
Общество
Рособрнадзор обнародовал расписание ЕГЭ в этом году
На 6 и 7 июля намечен ЕГЭ по русскому, далее по профильной математике, физике, химии, истории и биологии.
Эхо Москвы 14:31
Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 15:47
Здоровье
ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни.
РБК 13:18
Здоровье
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
В Роспотребнадзоре заявили, что из-за потребления алкоголя здоровье граждан может оказаться в еще большей опасности во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Новые Ведомости 04:51
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
Законопроект, которым предлагается начислять надбавку пенсии не с 80 лет, как сейчас, а с 75 внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР.
Известия 00:39
Гаджеты
Названы лучшие бюджетные смартфоны
Эксперт назвал смартфоны в ценовой категории до десяти тысяч рублей, которые удовлетворили бы основные запросы пользователей.
Мойка78 22:59
Общество
Власти Москвы планируют смягчение ограничений
Власти Москвы планируют постепенное смягчение ограничений, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.
Газета.Ru 09:47
Футбол
«Челси» может приобрести Корону, если не сумеет подписать Санчо
Вероятно, «Челси» попытается приобрести Корону в предстоящее трансферное окно, если клубу не удастся подписать контракт с вингером «Боруссии», сообщает источник со ссылкой на Daily Star.Дортмундцы хотят получить за Санчо более 100 миллионов фунтов стерлингов, и «Челси» вряд ли будет платить такие деньги за игрока.
Soccer.ru 17:58
Армия и оружие
Эксперты озвучили сроки первого пуска «Посейдона»
Российская газета 23:18
Общество
Бразилия опередила США по числу умерших от коронавируса за сутки
Уровень смертности от коронавируса в Бразилии составил 11 человек на 1 млн населения, в США - 302.
Интерфакс 20:14
Футбол
Рашид Рахимов: «Назначение Николича не удивляет, это выбор руководства»
Российский тренер Рашид Рахимов поделился мнением о скором приходе в стан «Локомотива» сербского специалиста Марко Николича, который заменит Юрия Семина.
Матч ТВ 14:41
Здоровье
Сергей Морозов: «Сейчас мы стоим на пороге снятия ограничительных мер, но для этого нам ещё предстоит многое сделать»
В видео подробно рассказываю о тех мерах поддержки, которые сейчас работают для жителей региона.
Ульяновская правда 15:40