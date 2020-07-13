Коронавирус
Газета.RuБеглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
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Александр Беглов: «Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью некоторых горожан»
Петербургский дневник12:12
Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
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