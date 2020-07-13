Коронавирус

Газета.RuГазета.RuБеглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
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Александр Беглов: «Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью некоторых горожан»

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Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью петербуржцев - губернатор

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В Румынии не забили 3 пенальти подряд за несколько минут. Вратаря удалили и довели до слез: видео

У «Рапида» вышел запасной вратарь, а «Петролул» не сумел забить пенальти и с третьей попытки: к мячу подошел другой игрок хозяев и пробил выше ворот.
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
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