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Газета.RuГазета.Ru

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.В источнике
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Беглов рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

78.ru13:37

Беглов связал рост COVID-19 в Петербурге с беспечностью горожан

DP.RU11:51

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

РИА Новости12:29

Александр Беглов: «Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью некоторых горожан»

Петербургский дневник12:12

«Мы обязаны готовиться к самому сложному сценарию». Беглов связал рост заболеваемости COVID-19 с беспечностью петербуржцев

Фонтанка.Ру12:03

Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев

КП - Санкт-Петербург12:40

Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью петербуржцев - губернатор

Интерфакс - Россия11:24
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
РИА Новости11:56
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль05:02
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СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт07:56
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Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Ранее сообщалось, что московские следователи уже окончили расследование громкого уголовного дела о смертельной аварии на Садовом кольце, в ходе которой автомобиль актера Михаила Ефремова выехал на встречную полосу и протаранил фургон под управлением 57-летнего курьера Сергея Захарова.
Российская газета13:07
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В ВОЗ назвали четыре сценария распространения коронавируса в мире

Второй сценарий зафиксирован во многих странах Европы, где были, как отметил глава ВОЗ, «масштабные вспышки», которые были взяты под контроль за счёт сильного руководства и населения, которое соблюдало меры по предотвращению распространения вируса.
RT на русском13:47
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Собчак обратилась в СК с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Телеведущая Ксении Собчак и режиссер Сергей Ерженков обратились в приемную центрального аппарата Следственного комитета России с заявлением о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сообщил РИА Новости адвокат Ерженкова Сергей Бадамшин.
РИА Новости14:44

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском08:08
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В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM05:59
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Суд отказал парализованной москвичке в иске из-за штрафов

11 мая Карабулатова получила уведомление от Главконтроля о нарушении режима самоизоляции и штрафе в 4000 руб. Она попыталась добиться отмены штрафа, но только после публикации в СМИ 18 мая его пообещали аннулировать.
Право.ру12:58
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