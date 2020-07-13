Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБеглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов. По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 случаев в сутки.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Беглов рассказал, с чем связан рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

78.ru13:37

Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев

КП - Санкт-Петербург12:40

Александр Беглов: «Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью некоторых горожан»

Петербургский дневник12:12

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

РИА Новости12:29

«Мы обязаны готовиться к самому сложному сценарию». Беглов связал рост заболеваемости COVID-19 с беспечностью петербуржцев

Фонтанка.Ру12:03

Беглов связал рост COVID-19 в Петербурге с беспечностью горожан

DP.RU11:51

Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью петербуржцев - губернатор

Интерфакс - Россия11:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:49, Ашберн
Спорт

Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
1
Общество

Глава ВОЗ: мир нескоро вернётся к «нормальной» жизни после COVID-19

Как писал NEWS.ru, руководитель ВОЗ и прежде не выражал оптимизма по поводу возвращения к привычной жизни после пандемии коронавируса.
News.ru 13:11
Единоборства

Магомед Исмаилов заявил, что съест Александра Емельяненко

Боец ММА Магомед Исмаилов выразил уверенность в своих силах перед боем с Александром Емельяненко.
Bookmaker-ratings.ru 13:04
Политика

Жириновский рассказал, почему повязали губернатора Фургала

«Почему убрали-то — до сих пор правду не говорят — слишком хорошо пошёл в гору», — заявил политик.
ForPost 09:28
9
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня 10:51
1
Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

Главный санитарный врач России Анна Попова своим постановлением отменила требование об обязательной двухнедельной изоляции для прибывающих на территорию РФ.
Коммерсантъ 13:34
35
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News 12:50
41
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
515
Спорт

Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
1
Игры

Ubisoft возобновила бесплатную раздачу Watch Dogs 2

Чемпионат 04:10
1
Футбол

Деспотович до конца недели перейдет в клуб РПЛ

Sports.ru 11:44
Гаджеты

Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России

Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
6,2K
Происшествия

Руководителя проектной компании осудили за хищение денег Минобороны

Приговор экс-генеральному директору АО «Новит Про» Андрею Петрову, обвиненному в участии в хищении более 368 млн рублей при проектировании подводной лодки проекта 636 «Варшавянка», вынес Кировский районный суд города Санкт-Петербурга, 13 июля сообщили объединенная пресс-служба городских судов.
ИА Красная Весна 12:42
Фигурное катание

Тутберидзе победила в номинации «Лучший тренер» по версии ISU

CT news 06:52
1
Здоровье

Россиянам рассказали о трех возможностях не заболеть COVID-19

Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
Lenta.ru 04:52
499
Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
52
Здоровье

Возможность второй волны эпидемии коронавируса оценили в Минздраве

Владимир Чуланов отметил три основных факторов, способных повлиять на возникновение второй волны коронавируса: источник инфекции, восприимчивость организма и условия для заражения вирусом.
ToDay News Ufa 04:42
1,1K
Общество

«Золотую судью» Хахалеву досрочно лишили полномочий

Скандально известную кубанскую судью Елену Хахалеву досрочно лишили полномочий, сообщили РИА Новости в Высшей квалификационной коллегии.
РИА Новости 07:08
665
Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
210
Экономика

Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора

Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.
Интерфакс вчера в 17:34
3
Происшествия

ФСБ показала видео задержания в Ростовской области сторонников ИГ

ФСБ распространила видеозапись задержания в Ростовской области сторонников террористической организации «Исламское государство»*, планировавших теракты в медицинских и учебных заведениях.
RT на русском 07:04
645
Общество

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа

Turkish Airlines объявила о возобновлении полетов в Россию с 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление самого перевозчика.
BFM.ru 11:49
88
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
2
Хоккей

Капризов подписал контракт с «Миннесотой»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» объявил о подписании контракта с российским нападающим Кириллом Капризовым.
RT на русском 12:33
Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на 58-м году жизни от рака груди, с которым боролась последние два года.
Российская газета 03:13
39
Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
153
Футбол

«Ростов» объявил о переходе футболиста клуба ФНЛ Ковалёва

RT на русском 09:04
Шоу-бизнес

Галкин построил для Пугачёвой роскошный спа-центр в замке

На видео в Instagram Максим Галкин показал спа-центр, построенный для Аллы Пугачёвой внутри замка.
НТВ 08:56
1
Единоборства

Петр Ян победил Жозе Алду и стал чемпионом UFC в легчайшем весе

Петр оспорил вакантный титул UFC в легчайшем весе с Жозе Алду. Первый раунд оказался очень жестким и жестоким.
ODDS.ru вчера в 00:19
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Дмитриевич Беглов
Российский политик
Российский политический деятель. Губернатор Санкт-Петербурга c 18 сентября 2019. В 2012-2017 годах полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное