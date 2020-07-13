Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов. По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 случаев в сутки.

Беглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге

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