Коронавирус
РИА НовостиБеглов оценил ситуацию с коронавирусом в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге связан с беспечностью некоторых жителей, сообщил губернатор города Александр Беглов. По данным городского оперативного штаба, в июне заболеваемость COVID-19 в Петербурге начала снижаться и составляла в среднем 217-220 случаев в сутки.
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Беглов связал рост числа заболевших коронавирусом с беспечностью петербуржцев
КП - Санкт-Петербург12:40
Александр Беглов: «Рост заболеваемости COVID-19 связан с беспечностью некоторых горожан»
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