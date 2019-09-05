Транспорт
ИнтерфаксБеглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов. Церемонию решили не отменять, но за полчаса до нее было решено не открывать станции для пассажиров, объяснил он.
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Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров.
— Александр Беглов, российский политикФАН 06:35
с чего всё началось
Метро строится для людей, а их безопасность на первом месте. Сейчас все работы по новым станциям метро Фрунзенского радиуса завершены.Политическая Экспертиза05:38
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Безопасность важнее сроков: врио губернатора принял решение перенести запуск новых станций метро
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