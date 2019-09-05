Метро строится для людей, а их безопасность на первом месте. Сейчас все работы по новым станциям метро Фрунзенского радиуса завершены.

с чего всё началось

Все сделано для того, чтобы в штатной ситуации метро работало безопасно. Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро, но их запустили пока без пассажиров из-за выявленных недочетов. Церемонию решили не отменять, но за полчаса до нее было решено не открывать станции для пассажиров, объяснил он.

Беглов открыл три новые станции метро, но пассажиров на них не пустят

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